Дональд Трамп більше уваги акцентує на тому, що Зеленський винен у війні в Україні більше, ніж Путін.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп перед виборами 5 листопада дедалі частіше звинувачує президента України Володимира Зеленського в тому, що він "ніколи не повинен був допустити початок війни" і що затягнув її на занадто довгий період, зазначає аналітик Аарон Блейк.

За словами Трампа, Україна повинна була піти на переговори з Росією. "Будь-яка угода, навіть найгірша, була б кращою, ніж те, що ми маємо зараз. Якби вони уклали погану угоду, це було б набагато краще", - заявив він.

Експерт The Washington Post пише, що Трамп менше готовий звинувачувати царя Кремля Володимира Путіна в тому, що той почав повномасштабну війну, "ніж Зеленського в тому, що той не поступився".

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Політик на самому початку війни засудив її початок, але виключивши при цьому будь-які судження дій Росії, заявляє експерт. "І навіть коли він говорив подібні речі, він часто робив акцент на провині адміністрації Байдена, а не Путіна", - йдеться в матеріалі.

Аналітик пише, що це може бути спробою збереження переговорної позиції. Однак, за його словами, Трамп все одно міг би сказати, що він прагне перемоги України, бо цього хоче переважна більшість американців, і засудити дію російського диктатора.

"Такі дії могли б чинити тиск на Путіна, показавши, що західний світ не збирається терпіти або узаконювати подібні дії. Замість цього Трамп тепер вважає, що в усьому винен Зеленський", - підкреслює експерт.

Інші новини про Трампа в контексті війни в Україні

Раніше УНІАН повідомляв, що Зеленський під час розмови з Трампом заявив, що Україна або вступить до НАТО, або матиме ядерну зброю. Це

"Мені здається, що це зрозумілий приклад. Україна мала Будапештський меморандум. Там були ядерні держави. Найбільші держави у світі, які мають вплив, мають ядерну зброю. І Росія порушила цей документ, хоча вона була гарантером цього меморандуму", - сказав Зеленський.

Крім того, Трамп заявив, що Путін попереджав його про вторгнення в Україну. Однак республіканець ще тоді нібито зазначив, що він цього не допустить.

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