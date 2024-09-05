Путін все ще вірить, що вийде переможцем у війні проти України, - FT

Тепер те, що почалося як війна Путіна, дедалі більше стає війною Росії, посилюючи здатність Кремля ігнорувати витрати, пише видання.

Російський диктатор Володимир Путін вважає, що він все ще може виграти війну на виснаження в Україні.

Як пише Financial Times, через місяць після вторгнення України на російську територію стало очевидним одне: Кремль готовий продовжувати війну на виснаження, у якій Путін все ще вірить у свою перемогу.

Війна Путіна стала війною Росії

"Надії на те, що конфлікт можна буде швидко припинити за допомогою певного військового чи економічного скорочення, наразі не виправдалися. Тепер те, що почалося як війна Путіна, дедалі більше стає війною Росії, посилюючи здатність Кремля ігнорувати витрати", - пише видання. Відео дня

Зрозуміло, що фіаско під Курськом соромить Путіна: зрештою, це перше вторгнення в Росію, яка має ядерну зброю з часів Другої світової війни - і до того ж це зробила неядерна держава. Але залишається малоймовірним, що це приниження спричинить політичні проблеми для Путіна вдома, як припускають високопосадовці в Україні та на Заході.

Глибокі резерви соціальної інерції, апатії та насильницької атомізації російського суспільства були джерелами влади Путіна задовго до повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. І відтоді Кремль ретельно культивував ці стовпи режиму - одночасно зміцнюючи апарат репресій.

Більше того, у регіонах уздовж кордону, які стали свідками української помсти, підтримка російських військових зусиль на 10-15% вища, ніж у середньому по країні – приблизно 60%. Це ті самі регіони, куди до війни тисячі людей відвідували своїх українських родичів і друзів через кордон. Зростання провоєнних настроїв не обов’язково призводить до збільшення армії, але це полегшує роботу уряду з переконання росіян терпіти відкриту боротьбу зі своїми сусідами.

Путін відклав "Курськ" на потім

Тому Путін не поспішає витісняти ЗСУ будь-якою ціною. Його військова увага цього року була зосереджена на сході України, де російські війська проривають собі шлях через українську оборону. Наразі Кремлю достатньо залатати пролом на Курському напрямку безсистемним перекиданням військових частин з усієї Росії, продовжуючи залучати найбільш боєздатних бійців на Донбасі. Російський правитель вважає, що йому потрібно просунутися якомога далі до настання зими, а з Курськом він зможе дозволити собі розібратися пізніше.

Це допомагає пояснити, чому Кремль, попри збентеження, не поспішає використовувати деякі з найпотужніших інструментів, які є в його розпорядженні, включаючи тактичну ядерну зброю. Президент України Володимир Зеленський зі зрозумілих причин хоче представити вторгнення в Росію як остаточний доказ того, що на Кремль можна впливати силою - і що Заходу не варто боятися ескалації.

"Вся наївна, ілюзорна концепція так званих червоних ліній щодо Росії, яка домінувала в оцінці війни деякими партнерами, розвалилася", - сказав він минулого місяця.

Правда полягає в тому, що за кожну невдачу у цій війні Путін зміг вимагати ціну від українців - і, все частіше, від західних союзників Києва. За останні два з половиною роки він провів широкомасштабну мобілізацію, розпочав безжальні авіаудари по українській інфраструктурі та розпочав диверсійну кампанію на заході. У відповідь на вторгнення в Курську область Кремль наказав завдати масового удару по українській електромережі й відтоді продовжує тероризувати країну щоночі.

"У цій війні для Путіна будуть подальші болісні зміни, оскільки Київ шукатиме схвалення Заходу на використання ракет далекого радіусу дії, наданих НАТО, щоб завдати ударів глибоко в середині Росії, а також розвивати власну ракетну програму за допомогою Заходу. Але Кремлю не бракує інструментів для відповіді. Найважливішим рішенням зараз є те, чи спробує Путін провести нову мобілізацію, враховуючи, що кількість російських військ вичерпана", - пише видання.

Цю нестачу робочої сили можна вирішити за допомогою системи електронного призову, яка була запроваджена минулого року та запрацює до листопада. Після паніки та відтоку, які послідували за частковою мобілізацією 2022 року, нова система покликана зменшити занепокоєння населення та унеможливити втечу призовників за кордон.

Враховуючи рішучість продовжувати боротьбу як у Москві, так і в Києві, навряд чи знайдеться короткий шлях до швидкої перемоги для обох сторін. Через зменшення перспектив значущої дипломатії в найближчі місяці війна затягнеться. Він залишається непередбачуваним і стає лише небезпечнішим. Західні лідери повинні бути готові підтримувати Україну протягом тривалого і болісного періоду.

У центрі уваги операція на Курщині - що повідомлялося

Як повідомляв УНІАН, раніше Володимир Зеленський заявив, що всі визначені для Курської операції завдання реалізовуються. Також він висловив вдячність військовим, які залучені.

Військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов сказав, що зараз російські загарбники сунуть на Покровськ з флангу Селидового. За його словами, ворог відвертає увагу на Селидове, тож кидати на Покровськ таку кількість військ вже не може.

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