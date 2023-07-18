В Ірані заявили, що визнають територіальну цілісність кожної країни, включаючи Україну, і це має бути головним пріоритетом всіх країн на основі міжнародного права.

Іран образився на Росію за сумніви в його територіальній цілісності і раптово виступив з підтримкою територіальної цілісності України. Таку заяву зробив глава МЗС Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян, повідомляє Nournews.

"Що стосується України, ми віримо в територіальну цілісність кожної країни, включаючи Україну, яка повинна бути головним пріоритетом всіх країн на основі міжнародного права, і, звичайно ж, ми продовжуємо підкреслювати закінчення війни шляхом політичного діалогу", - зазначив Абдоллахіян.

При цьому на брифінгу Абдоллахіян вказав, що в Тегерані не вважають достатніми пояснення російської влади з приводу заяви, яку підписала Росія за підсумками стратегічного діалогу з Радою співробітництва арабських держав Перської затоки.

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Раптовий конфлікт між Іраном і Росією

Раніше між Росією та Іраном виник конфлікт щодо територіальної цілісності Ірану.

Так, Росія за підсумками стратегічного діалогу з Радою співробітництва арабських держав Перської затоки підписала заяву, в якій, зокрема, ставиться під сумнів приналежність Ірану трьох островів у вищезгаданій затоці.

Іран висловив протест проти оскарження права власності на острови в затоці і попросив Росію "виправити свою позицію" з цього питання.

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