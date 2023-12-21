Підпис під договором поставили глава МЗС Данії Расмуссен та держсекретар США Блінкен.

Сполучені Штати Америки та Данія підписали оборонну угоду, що дозволяє розміщувати американські військові сили та техніку на території скандинавської країни. Про це повідомляє місцеве видання Nordjyske.

Зазначається, що угода була підписана на зустрічі міністра закордонних справ Данії Ларса Льокке Расмуссена із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Вашингтоні.

Згідно з даними видання, угода передбачає термін на 10 років і, серед іншого, дає Сполученим Штатам доступ до датських авіабаз у Карупі, Скрідструпі та Ольборзі.

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"Важливо зберегти прихильність американців до Європи в часи, що характеризуються війною, конфліктами та невизначеністю. Данія і Європа повинні взяти на себе відповідальність, і саме це ми робимо з угодою про оборонне співробітництво зі США. Ми зміцнюємо співпрацю з нашими найважливішими союзниками, і ми даємо американцям кращі можливості для військової присутності в Європі", - зазначив глава МЗС Данії.

Співпраця США та ЄС і війна в Україні - останні новини

Нещодавно стало відомо, як США та ЄС допомагають Україні. Зокрема, Пентагон знову закликав Конгрес ухвалити додаткове фінансування для України. До цього президенту США Джо Байдену довелося підписати законопроєкт про короткострокове державне фінансування, щоби уникнути припинення роботи уряду, але у цьому документі відсутня підтримка ні України, ні Ізраїлю.

Також УНІАН повідомляв, що США і Європа сумніваються у продовженні підтримки України. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

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