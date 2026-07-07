Суд у Франції виніс рішення щодо права Ле Пен брати участь в виборах президента, - Sky News

Колишня голова партії "Національне об'єднання" вже оголосила про намір взяти участь в президентських виборах-2027.

Французький апеляційний суд відкрив Марін Ле Пен шлях до участі у президентських виборах 2027 року – однак за умови носіння електронного браслета, повідомляє Sky News.

Видання нагадало, що в березні минулого року суд визнав лідерку ультраправих винною у розтраті державних коштів.

Зазначається, що сьогодні політичне майбутнє Ле Пен опинилося під загрозою, оскільки паризький апеляційний суд виносив рішення щодо її права брати участь у наступних виборах.

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У березні 2025 року їй було заборонено обіймати державні посади протягом п’яти років за розтрату понад 4 млн євро (3,4 млн фунтів стерлінгів) з бюджету Європейського парламенту.

За даними видання, судді підтвердили попереднє судове рішення про те, що вона винна у розтраті коштів ЄС. Також вони постановили, що Ле Пен не має права обіймати державні посади протягом 45 місяців, однак відстрочили виконання цього рішення на 30 місяців.

Додається, що хоча це рішення відкриває Ле Пен шлях до участі у президентських виборах 2027 року, суд також засудив її до трьох років позбавлення волі: два роки з відстрочкою та один рік з електронним браслетом на щиколотці.

Тож хоча це й не завадить їй взяти участь у виборах на найвищу посаду у Франції, це ускладнить будь-яку передвиборчу кампанію як з політичної, так і з логістичної точки зору.

Видання розповіло, що Ле Пен покинула зал суду, не спілкуючись із журналістами, а її адвокати заявили, що вона обміркує вирок. Раніше вона заявляла, що не хотіла б вести передвиборчу кампанію під час відбування покарання під електронним наглядом.

Примітно, що колишня голова партії "Національне об'єднання" Марін Ле Пен вже оголосила у вівторок, 7 липня, що візьме участь у виборах президента Франції наступного року.

Вирок Марін Ле Пен: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що за версією слідства, Ле Пен, будучи депутаткою Європарламенту в період з 2004 до 2017 рік, найняла чотирьох фіктивних помічників. Вони були працевлаштовані на посади помічників депутатів Європарламенту й отримували за це зарплатню. Насправді ж ці особи працювали або на саму Ле Пен, або на її партію. Крім фіктивного працевлаштування, Ле Пен підозрювали у причетності до схеми розкрадання грошей, які виплачували її партії в період із 2004 до 2016 року.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп коментуючи вирок, поділився, що багато людей думали, що Марін Ле Пенне засудять. Він додав, що політикині заборонили на 5 років балотуватися на державні посади, тоді як вона була, на його думку, "провідним кандидатом".

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