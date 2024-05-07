Кожна з трьох країн, які відвідує Сі, розглядається як потенційний важіль для розхитування розбіжностей на Заході,

Вперше за п'ять років президент Китаю Сі Цзіньпін вирушив у європейське турне, плануючи відвідати Францію, Сербію та Угорщину. Зупинки, обрані лідером Китаю, цілком зрозумілі, якщо дивитися з точки зору Пекіна. Зі стратегічних і економічних причин Китай дуже хоче порушити єдність як НАТО, так і ЄС. Кожна з трьох країн, які відвідує Сі, розглядається як потенційний важіль для розхитування тріщин на Заході, пише Financial Times.

Французький напрямок

Зазначається, що китайські експерти з питань зовнішньої політики зачаровані французькими розмовами про необхідність досягнення Європою "стратегічної автономії" від США. Уряд Сі Цзіньпіна також був у захваті, коли президент Франції Еммануель Макрон натякнув, що Європа не зацікавлена в захисті Тайваню від потенційного китайського вторгнення. Хоча були зроблені певні спроби пояснити ці зауваження, китайці з вдячністю відзначили, що Франція пізніше заблокувала зусилля з відкриття офісу зв'язку НАТО в Токіо.

"Тримати країни НАТО подалі від Азії і не дати Америці зв'язати своїх союзників в Азії і Європі є ключовою метою китайської зовнішньої політики… Поїздка Сі Цзіньпіна в Європу також має сильну економічну складову. І в цих питаннях Франція є набагато складнішим партнером. Макрон, можливо, не кине виклик Китаю через Тайвань, але майбутнє французької автомобільної промисловості – це інша справа", – йдеться у статті.

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За словами автора, китайські електромобілі мають величезну економічну перевагу над європейськими та американськими конкурентами. Експорт цих електромобілів має вирішальне значення для планів Пекіну щодо пожвавлення китайської економіки. Але за потужної підтримки Франції Єврокомісія розпочала антимонопольне розслідування щодо китайських електромобілів.

Сербська частина візиту

Сербська частина європейського візиту дасть китайському лідеру шанс донести до Європи геополітичне послання. Візит Сі співпаде з 25-ю річницею бомбардування НАТО китайського посольства в Белграді під час війни в Косові. Це дозволить Китаю підкреслити аргумент, який також підтримує Росія, що НАТО є агресивною і небезпечною організацією. Водночас НАТО завжди наполягав на тому, що бомбардування китайського посольства було нещасним випадком.

Антинатовський меседж Сі може бути добре сприйнятий на батьківщині. Але говорити європейцям, що вони є васалами Америки і що НАТО є небезпечною організацією – це послання, яке більшість європейців вважатиме в кращому випадку образливим, а в гіршому – погрозливим, йдеться у публікації.

Плани на Угорщину

Третя зупинка Сі Цзіньпіна – Угорщина, яка є членом НАТО. Тим не менш, лідер країни Віктор Орбан позиціонує себе як найбільш проросійський голос всередині західного альянсу, виконуючи аналогічну послугу для Китаю. Угорщина заблокувала кілька резолюцій ЄС з критикою Китаю.

Під час нещодавнього візиту до Пекіна міністр закордонних справ Угорщини поставився скептично до ідеї, що Китай має "надлишкові потужності" у сфері електромобілів. Угорщина має пряму вигоду від такої позиції, оскільки принаймні один китайський виробник електромобілів планує використовувати країну як виробничу базу.

Сприйняття візиту європейцями

За словами журналістів, рішення Сі відвідати Сербію та Угорщину ускладнить переконання більшості інших європейців у тому, що він приїжджає з дружніми намірами. Сербія перебуває поза межами ЄС і НАТО, а Угорщина підриває обидві організації зсередини. Обидві країни дружні до Росії. Той факт, що незабаром після цього Сі повернеться додому, щоб прийняти Володимира Путіна в Пекіні, поглибить європейські побоювання щодо справжніх намірів Китаю. Для більшого результату, китайський лідер мав би запропонувати більш складний маршрут, підсумовує автор.

Візит президента Китаю до Європи

Сі Цзіньпін 6 квітня вже відвідав Францію. Президент Франції Еммануель Макрон за підсумками переговорів із китайським лідером Сі Цзіньпінем у Парижі привітав зобов'язання Китаю "утримуватися від продажу будь-якої зброї" Росії.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Парижі також провела зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Розмова, зокрема, торкалася теми війни в Україні.

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