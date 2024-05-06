Як пише WSJ, при цьому будь-яка спроба протистояти Пекіну вимагатиме від європейських лідерів єдності, а Китай чудово вміє використати принцип "розділяй і володарюй".

Перший візит китайського лідера Сі Цзіньпіна до Європи за майже п'ять років стане перевіркою готовності континенту протистояти Пекіну через його підтримку російського вторгнення в Україну, а також китайську торговельну політику. Як пише The Wall Street Journal, хоча Сі Цзіньпіну не варто очікувати легкої поїздки до Європи, але все ж при цьому європейські лідери схильні діяти обережно з Пекіном, не бажаючи ставити під загрозу зв'язки з великим торговельним партнером.

Зазначається, що Китай слугував для Росії економічним рятувальним колом із самого початку війни, допомагаючи країні-агресору відновити свій військовий потенціал. Тим часом китайські виробники наповнюють Європу електромобілями, сонячними панелями та іншими товарами, оскільки країна прагне вийти зі спаду економіки за рахунок експорту.

"Однак будь-яка спроба протистояти Пекіну потребуватиме єдності серед європейських лідерів, а Китай має давню історію гри в принцип "розділяй і володарюй" зі столицями по всьому континенту", - пише WSJ.

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При цьому яскравою демонстрацією розбіжності в європейській політиці став візит канцлера Німеччини Олафа Шольца до Китаю минулого місяця, пише WSJ. Шольц не висловив публічної підтримки антисубсидійних розслідувань Європейської комісії щодо імпорту автомобілів з Китаю та зберігав мовчання щодо антидемпінгового розслідування Китаю стосовно бренді, імпортованого з ЄС. Також німецький канцлер утримався від прямого публічного закиду Пекіну за його тривалу підтримку війни Росії в Україні.

Крім того, Шольц відповів відмовою на прохання Макрона приєднатися до переговорів із Сі Цзіньпіном цього тижня, пославшись на свої плани поїхати в країни Балтії в понеділок.

Глава КНР може посіяти розбіжності в Європі

Під час цієї поїздки у Сі буде ще багато можливостей посіяти розбіжності, пише WSJ. У Белграді (Сербія) він відзначить 25-ту річницю вибуху там китайського посольства, за який відповідальне НАТО. Вибух 1999 року, внаслідок якого загинуло троє людей, спричинив протести в Китаї та серйозно зашкодив китайсько-американським зв'язкам.

Крім того, прем'єр Угорщини Віктор Орбан робить ставку на Китай, зазначають експерти. Так, він став першим лідером ЄС, який підписав контракт у рамках масштабної китайської інфраструктурної ініціативи "Пояс і шлях". Також в Угорщині розташований найбільший центр поставок Huawei Technologies за межами Китаю, незважаючи на тиск США, що має на меті заборонити технологічну компанію. Крім того, Орбан підтримує китайську автомобільну промисловість.

"Макрон також має досвід гри на руку Сі Цзіньпіну. Минулого року під час візиту до Китаю президент Франції розлютив союзників, заявивши, що Європа повинна відмовитися від напруженості у відносинах між Китаєм і Тайванем. Ці зауваження відповідали давньому заклику Макрона до Європи розвивати "стратегічну автономію" від військових наддержав - доктрину, яка відповідає меті Сі Цзіньпіна - вбити клин між Вашингтоном і Європою", - пише WSJ.

"Я думаю, Сі Цзіньпін розраховує на теплий прийом у цих країнах і поїде туди тільки в тому разі, якщо йому здасться, що він зможе зробити кілька хороших заяв, і схоже, що ці країни розуміють занепокоєність Китаю", - каже Олівія Чунг, науковий співробітник Інституту Китаю SOAS у Лондоні.

Візит Сі до Європи - що відомо

Президент Китаю Сі Цзіньпін відвідає Європу вперше приблизно за п'ять років на тлі зростання напруженості у відносинах із Заходом з низки питань, включно з торгівлею, звинуваченнями у шпигунстві та підтримкою Пекіном Росії. Візит Сі Цзіньпіна до Європи триватиме з 5 до 10 травня, він планує відвідати Францію, Сербію та Угорщину.

Пізніше Сі заявив, що КНР має намір працювати з Францією і всім міжнародним співтовариством над пошуком шляхів "вирішення української кризи".

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