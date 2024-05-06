За словами президента Єврокомісії, Пекін може допомогти зупинити війну РФ проти України.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Парижі провела зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпінем. Розмова, зокрема, торкалася теми війни в Україні. Про це фон дер Ляєн повідомила в ході брифінгу за підсумками зустрічі.

За її словами, першою темою для дискусії стали геополітичні питання, "особливо обговорили Україну та конфлікт на Близькому Сході".

"Ми погодилися, що Європа та Китай мають спільний інтерес у мирі та безпеці. Ми покладаємося на Китай, аби він використав весь свій вплив на Росію, щоб зупинити російську війну проти України", - зазначила президент Єврокомісії. Відео дня

Вона підкреслила, що Сі Цзіньпін відіграв важливу роль у тому, щоб деескалювати російські ядерні погрози.

Також фон дер Ляєн повідомила, що обговорила з китайським лідером зобов’язання не постачати Росії летального озброєння. Вона наголосила, що потрібно робити більше, аби перешкоджати постачанню до РФ товарів подвійного призначення, які згодом опиняються на фронті.

Візит Сі Цзіньпіна до Франції

КНР має намір працювати з Францією для "вирішення української кризи". Про це напередодні візиту до цієї країни заявив лідер Китаю Сі Цзіньпін. За його словами, він "розуміє ставки української кризи для європейців".

Як сказав Сі, "ми маємо намір працювати з Францією та всім міжнародним співтовариством, щоб знайти правильні шляхи вирішення кризи".

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