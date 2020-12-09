В Ірані вважають, що у вбивстві іранського вченого "зіграв свою роль" Ізраїль і, можливо, спецслужби інших країн.

Влада Ірану заявила про затримання кількох людей, які можуть бути причетні до вбивства іранського фізика-ядерника Мохсена Фахрізаде.

Про це сказав помічник голови парламенту країни з міжнародних справ Хосейн Амір Абдоллахіан телеканалу Al-Alam, передає НВ.

За словами чиновника, частина людей, які брали участь у вбивстві вченого, затримані іранськими службами безпеки. Він пообіцяв, що ніхто з причетних "не втече від правосуддя".

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Абдоллахіан не озвучив подробиці, але наголосив, що у вбивстві "зіграв свою роль" Ізраїль і, ймовірно, "американські або інші спецслужби".

Що відомо про загибель Мохсена Фахрізаде

Головний вчений Ірану у сфері ядерної фізики Мохсен Фахрізаде був убитий поблизу Тегерана. Це підтвердили в Міністерстві оборони країни. Вчений помер у лікарні після нападу на його автомобіль.

Західна розвідка вважає його відповідальним за секретну програму Ірану із розробки ядерної зброї.

Новини про вбивство вченого з'явилися на тлі нових занепокоєнь тим, що Іран наростив виробництво збагаченого урану. Цей матеріал - ключовий компонент як для цивільної ядерної енергетики, так і для виготовлення військової ядерної зброї.

Тегеран звинуватив Ізраїль у вбивстві Фахрізаде, п'ятому вбивстві вченого-ядерника на іранській землі з 2010 року. Ізраїль не прокоментував звинувачення.

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Автор: УНІАН