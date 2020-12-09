Влада Ірану заявила про затримання кількох людей, які можуть бути причетні до вбивства іранського фізика-ядерника Мохсена Фахрізаде.
Про це сказав помічник голови парламенту країни з міжнародних справ Хосейн Амір Абдоллахіан телеканалу Al-Alam, передає НВ.
За словами чиновника, частина людей, які брали участь у вбивстві вченого, затримані іранськими службами безпеки. Він пообіцяв, що ніхто з причетних "не втече від правосуддя".
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Абдоллахіан не озвучив подробиці, але наголосив, що у вбивстві "зіграв свою роль" Ізраїль і, ймовірно, "американські або інші спецслужби".
Що відомо про загибель Мохсена Фахрізаде
- Головний вчений Ірану у сфері ядерної фізики Мохсен Фахрізаде був убитий поблизу Тегерана. Це підтвердили в Міністерстві оборони країни. Вчений помер у лікарні після нападу на його автомобіль.
- Західна розвідка вважає його відповідальним за секретну програму Ірану із розробки ядерної зброї.
- Новини про вбивство вченого з'явилися на тлі нових занепокоєнь тим, що Іран наростив виробництво збагаченого урану. Цей матеріал - ключовий компонент як для цивільної ядерної енергетики, так і для виготовлення військової ядерної зброї.
- Тегеран звинуватив Ізраїль у вбивстві Фахрізаде, п'ятому вбивстві вченого-ядерника на іранській землі з 2010 року. Ізраїль не прокоментував звинувачення.
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