Том Шарп зазначив, що наявні в США кораблі занадто старі, а їхню заміну ще не спущено на воду.

Американський флот може опинитися в пастці. Спроби продовжити життя флагманам може зіграти злий жарт, якщо цей термін буде занадто довгим.

Аналітик видання The telegraph Том Шарп пише, що ВМС США мають у своєму розпорядженні 73 есмінці типу Arleigh Burke, 21 з яких - найстаріші - мають позначення Flight I. Тепер життя 12 з Flight I буде продовжено. Сам есмінець USS Arleigh Burke був введений в дію в 1991 році. Відтоді американські есмінці поступово оновлювали і вдосконалювали в рамках проєктів Flight II, IIA і III.

Коли Burke тільки з'явився на сцені, радар із фазованою решіткою SPY-1, бойова система Aegis і ракети Standard випереджали свій час. Маючи вдвічі більшу водотоннажність, ніж британські варіанти, американські кораблі можна було вдосконалювати і модернізувати. Крім того, вони були швидкими, понад 30 вузлів, і при цьому могли здійснювати більш тривалі переходи між дозаправками, ніж аналоги.

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Єдиним недоліком конструкції Burke є те, що вони шумні. Як есмінець, вони не були спроектовані для боротьби з підводними човнами, але у ВМС США зараз немає фрегатів, тому це їхнє слабке місце.

Проблема полягає в тому, що, в той час як Flight поступово випереджає конкурентів, базова форма корпусу і відповідна механіка залишаються значною мірою незмінними.

Варто зазначити, що модернізувати й оновлювати такі судна не вдасться надто довго, бо з часом почнуть виходити з ладу найстаріші частини, що й відбувається зі сталевими корпусами після десятиліть корозії.

"Сьогоднішні бюджетні обмеження вимагають від ВМС пріоритетних інвестицій, щоб тримати на полі бою більше готових гравців. Військово-морський флот активно використовує всі необхідні важелі для підтримання і нарощування бойового складу, щоб підтримувати глобальні інтереси США в мирний час і здобувати рішучі перемоги в конфліктах", - адмірал Ліза Франкетті, глава ВМС США.

Через обмеження Конгресу і можливостей верфей США не можуть швидко оновити свій флот. Нові Burke класу Flight III не збирають досить швидко. Крейсери класу Ticonderoga - по суті, надвеликі Burke - виводяться з експлуатації, оскільки вони занадто старі. Заміна есмінцю, DDF(X), почне будуватися не раніше 2032 року. Фрегат класу Constellation перероблений під час проєктування і відкладений, і тепер увійде в стрій тільки у 2029 році, приблизно на 10 років пізніше. З двох інших кораблів, які могли б допомогти, Zumwalt виявився непомірно дорогим, а бойовий корабель прибережної зони - неефективним. Тож рішення про продовження терміну служби старих Burke - це спроба заповнити прогалини.

За словами Шарпа, рішення зберегти старі, але чудові бойові кораблі в морі - це хороша новина, але ось умови, які призвели до того, що це стало необхідністю, - ні. Він вважає, що цей шлях може призвести до великих витрат та обмеження можливостей.

Військово-морські сили США - останні новини

Оглядач Девід Екс пише, що у Військово-морських сил США нарешті з'явилася зброя, здатна протистояти загрозі від численних бомбардувальників Китаю. За його словами, ВМС США представили нову комбінацію винищувача і ракети - винищувачі Boeing F/A-18E/F Super Hornet, оснащені ракетами Raytheon AIM-174B надвеликої дальності.

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