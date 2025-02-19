США допомогли російському диктатору вийти з багатолітньої ізоляції, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський доволі неоднозначно оцінює перемовини між представниками Росії і США, які напередодні відбулися у Саудівській Аравії. Про це президент України сказав під час пресконференції, яка відбулась в середу, 19 лютого.

"‎Сполучені Штати Америки допомогли Путіну вийти із багатолітньої ізоляції‎. Ніхто не роздратований, ми до всього готові", - заявив президент.

За словами Зеленського, у Сполучених Штатах суттєво пом’якшили ставлення до російсько-української війни і навіть почали розглядати Путіна у якості "жертви".

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"Я би хотів, щоб було більше правди у команди Трампа, бо все це точно не впливає позитивно на Україну… Я думаю, що Путін і "рускіє" дуже радіють, тому що з ними обговорюють питання, як із жертвою", - вважає президент.

Зеленський також заявив, що нашій країні не потрібні гарантії безпеки від росіян, а потрібен захист від російської агресії. Голова держави додав, що нічого не буде підписувати "просто так, під гучні оплески".

Зустріч в Ер-Ріяді – що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, в Ер-Ріяді відбулися перші переговори США та Росії після початку повномасштабної російської-української війни. Представники РФ вже похвалилися першими результатами, відзначивши "позитивні" результати зустрічі.

За словами голови Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирила Дмитрієва "дві великі країни не можуть не спілкуватися одна з одною". У свою чергу помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Росія та США "домовилися враховувати інтереси одна одної".

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