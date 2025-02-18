Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прокоментував перші офіційні переговори між американською та російськими сторонами, а також зробив низку заяв про війну в Україні та можливий мир.

Про переговори з Росією

Лідер Штатів заявив, що Росія "дуже добре показала себе" і прагне зупинити війну. "Вона хоче зупинити дикість, що там відбувається. Її солдати гинуть там тисячами щотижня. Це не американські солдати, це переважно російські та українські солдати, хоча й корейські також".

Про втрати та руйнування в Україні

Трамп назвав війну безглуздою, зазначивши, що всі будуть вражені, коли побачати реальні цифри військових та цивільних втрат. Також він заявив, що росіяни не знищили українську столицю, бо не хотіли:

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"Міста зруйновані. З Києвом це не зробили, бо, мабуть, економлять ракети. Але якби хотіли, то це було б не 20% країни, а 100%".

На питання журналіста про те, що він може сказати розчарованим позицією США українцям, які боролися всі ці роки, Трамп знову повторив, що за його президентства ця війна не почалася б.

"Я дивлюся, як люди гинуть. Таких цифр не було з другої світової війни. Навіть якби цим зайнялася людина, яка не має переговоргих навичок, це могло б бути вирішено ще кілька років тому", - сказав він.

Про американські війська у Європі

Відповідаючи на питання про повне виведення американських військ з Європи, Трамп сказав, що його ніхто про це не просив, і він би не хотів іти на такий крок. Водночас він підтримав можливе розміщення європейських миротворців на території України:

"Якщо європейці хочуть я це підтримаю. Думаю, що з цим все буде гаразд. Я знаю, що Франція це згадувала, Велика Британія, інші країни. Ми не будемо там розміщувати військових, але їхні військові хай там будуть".

Про вибори в Україні

Трамп підтримав проведення виборів в Україні, зазначивши, що підтримка президента Володимира Зеленського серед українців "впала до 4%".

"Якщо сідати за стіл переговорів, то тут вже український народ вирішить, що вже давно не було виборів. Це не Росія каже Україні, що треба вибори, це об'єктивна ситуація".

Про допомогу Україні

Політик згадав про заяву Зеленського про те, що Україна не отримала всю обіцяну американську допомогу. За словами Трампа, він ніколи не бачив ніякої чіткої бухгалтерії щодо допомоги Україні.

"Чому за три роки цього не зробили? Я міг би досягти такої угоди, щоб майже вся українська земля залишилася за Україною, і майже не було б руйнувань, але президент Байден вирішив цього не робити".

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