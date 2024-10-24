Путін заперечує, що взагалі спілкувався з Трампом після його відставки.

Російський диктатор Володимир Путін заперечив, що експрезидент США Дональд Трамп коли-небудь погрожував йому ударом по Москві. Відповідну заяву керівник держави-агресора зробив сьогодні на пресконференції по завершенні саміту БРІКС

"Погрожувати можна кому завгодно. Росії погрожувати безглуздо, тому що нас це тільки підбадьорює. Але я такої розмови з паном Трампом не пригадаю", — заявив він.

Також Путін заперечив інформацію про те, що він кілька разів розмовляв з Трампом після того, як той втратив посаду президента.

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"Колись звинувачували нас і самого Трампа в тому, що він пов'язаний якось з Росією. Потім у результаті розслідування в самих Сполучених Штатах усі дійшли висновку, що це повна нісенітниця", – заявив російський диктатор.

Як Трамп "погрожував" Путіну

Як писав УНІАН, днями колишній президент США Дональд Трамп заявив в інтерв'ю The Wall Street Journal, що він буцімто застерігав Путіна від вторгнення в Україну та начебто погрожував російському правителю ударом по центру Москви.

"Я сказав: "Володимире, якщо ти підеш на Україну, я завдам тобі такого сильного удару, що ти навіть не повіриш. Я збираюся вдарити в центр довбаної Москви". Я сказав йому: "Ми друзі. Я не хочу цього робити, але в мене немає вибору. По тобі так сильно вдарять, щоб зняти ті чортові куполи прямо з твоєї голови", – згадував Трамп в тому інтерв’ю.

При цьому республіканець не уточнив, коли саме відбулася ця розмова, адже він втратив посаду президента більше ніж за рік до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, і задовго до того, як про загрозу вторгнення почали говорити публічно.

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