Водночас вона підтримує євроінтеграцію країни.

Люксембург виступає проти прийняття України до Північноатлантичного Альянсу, оскільки остерігається підвищення "напруженості" після цього.

Як передає Spiegel, таку заяву зробив очільник МЗС країни Ксав'є Беттель під час зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів НАТО у Брюсселі. Водночас він зазначив, що підтримує членство України в Європейському Союзі.

"Я вважаю, що членство [України] в НАТО знову призведе до напруженості. Членство країни, на яку напала Росія, може негайно призвести до подальших конфліктів".

Членство України в НАТО

Раніше в Міністерстві закордонних справ України закликали Сполучені Штати Америку та Велику Британію, які були підписантами Будапештського меморандуму, підтримати членство країни у Альянсі, оскільки це єдина безпекова гарантія для неї.

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За даними Le Monde, проти вступу України до НАТО виступають США, Німеччина та Угорщина. Позицію цих країн раніше підтверджував президент Володимир Зеленський.

ЗМІ повідомляють, що Велика Британія та Франція наполягають на тому, щоб Київ отримав запрошення.

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