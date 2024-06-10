Його партія набрала 5,6% на національних виборах.

Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо (партія Open Vld) оголосив, що подасть у відставку після поразки на виборах.

Як пише брюссельська газета Le Soir, помітно розчулений політик прокоментував результати парламентських виборів зі сльозами на очах. Після його промови пролунали бурхливі оплески та схвальні вигуки.

"Для нас це був особливо важкий вечір, ми програли. Із завтрашнього дня я йду у відставку з посади прем'єр-міністра. Але ліберали сильні, ми повернемося", - сказав він. Відео дня

На національних виборах його партія Відкриті фламандські ліберали і демократи набрала 5,6% голосів, N-VA (Новий фламандський альянс) - 17,4%, а VLAAMS BELANG (Фламандський інтерес) - 14,4%.

Вибори в Європі: останні новини

Нагадаємо, що раніше де Кроо заявляв про можливі спроби Росії втрутитися у вибори до Європарламенту.

Як повідомляв УНІАН, увечері президент Франції Еммануель Макрон визнав поразку його списку на виборах до Європарламенту, заявивши, що ультраправі партії "домагаються успіхів всюди на континенті".

Президент оголосив про розпуск Національних зборів і призначив нові вибори на 30 червня і 7 липня.

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