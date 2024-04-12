Таке втручення підтвердили спецслужби країни.

Уряд Бельгії ініціює розслідування щодо можливих спроб РФ втрутитися у майбутні вибори до Європейського парламенту. Про це заявив прем’єр-міністр країни Александер де Кроо на пресконференції, передає Bloomberg.

"Наш федеральний прокурор розпочав розслідування, яке ґрунтується на розсекреченому звіті наших спецслужб. Наші судові органи підтвердили, що це втручання підлягає кримінальному переслідуванню", - наголосив він.

Це прем'єр-міністр сказав після того, як в минулому місяці уряд Чехії повідомив, що його служба контррозвідки виявила російську мережу, яка намагалася впливати на політику і громадську думку по всій Європі, а також здійснювала платежі європейським політикам. У Празі також запровадили санкції проти місцевої компанії, яка є очільником вебсайту "Голос Європи" та двох пов'язаних з нею осіб. Водночас на минулому тижні в Бельгії почав діяти новий закон, який спрямований проти втручання.

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Попри те, що бельгійські спецслужби з'ясували, що готівкові платежі не відбувалися в їхній країні, де Кроо зазначив, що втручання начебто здійснювалося в Бельгії. Крім того, він закликав до дій на рівні ЄС та запевнив, що порушить це питання на зустрічі лідерів у Брюсселі, яка відбудеться наступного тижня.

Також прем'єр-міністр країни попросив Євроюст, агентство ЄС з питань судової співпраці у кримінальних справах негайно скликати та обговорити це питання та вивчити ймовірність розширення мандату Європейської прокуратури, аби вона могла контролювати схожі погрози.

"Ми повинні залишатися дуже пильними до будь-яких майбутніх виборів і, безумовно, пов'язаних з європейськими виборами, які відбудуться на початку червня. Єдиний намір - послабити європейську демократію і послабити підтримку України, що є однією з цілей Росії", - підкреслив де Кроо.

Як Бельгія підтримує Україну

Як писав УНІАН, Рада міністрів Бельгії схвалила 25-й пакет допомоги Україні, а саме країна виділила 100 млн євро на обслуговування винищувачів F-16 у рамках міжнародної коаліції.

Також повідомлялось, що Бельгія надасть Україні найбільший пакет військової допомоги. До нього увійдуть близько трьох сотень бойових броньованих машин LMV й три мінні тральники.

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