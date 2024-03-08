Вашингтон занепокоєний можливими планами Москви відправити ядерну зброю на орбіту.

США готують резолюцію Ради Безпеки ООН, яка б застерігала Росію від розміщення ядерної зброї в космосі. Про це виданню Bloomberg повідомили джерела, обізнані з цим питанням.

Резолюцію планують винести на обговорення, коли черга головувати в Радбезі перейде до Японії. Документ загалом повторюватиме зобов’язання, передбачені Договором про космос 1967 року, який забороняє виведення ядерної зброї на орбіту. За словами джерел, Рада безпеки ООН збирається обговорити ядерне роззброєння та нерозповсюдження на засіданні 18 березня.

Bloomberg зазначає, що спроба прямо загадати Росію в цій резолюції "майже напевно провалиться", адже Москва має право накладати вето на резолюції як постійний член Радбезу. Однак м’яко сформульована резолюція, яка просто наголошує на важливих принципах міжнародної безпеки, може пройти, кажуть джерела.

Відео дня

Росія, ймовірно, хоче розмістити ядерну зброю в космосі

Як писав УНІАН, в середині лютого американська влада забила на сполох через інформацію від розвідки про те, що Росія, ймовірно, готується розмістити ядерну зброю на орбіті. Таким чином Кремль нібито хоче отримати ефективний інструмент знищення західних розвідувальних супутників і супутників зв’язку, адже один ядерний вибух здатен зробити це ефективніше, ніж протисупутникові ракети.

У Росії заперечили, що мають подібні плани. Спікер президента РФ Дмитро Пєсков назвав цю інформацію спробою Білого Дому спонукати Конгрес проголосувати за нову програму військової допомоги Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: