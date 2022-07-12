Японія хоче спробувати спонукати країни, які зараз нейтральні, ввести санкції проти РФ.

На п'ятому місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну уряд Японії ухвалив рішення про взаємодію з країнами G20, які не ввели санкції проти країни агресора.

Про це заявив глава японського МЗС Йосімаса Хаясі під час прес-конференції.

"Для розширення ефективності санкцій проти Росії, Японія має намір продовжувати спільно зі світовою спільнотою, перш за все з країнами "Великої сімки" розробляти необхідні заходи. В рамках формату "Групи двадцяти" ми маємо намір спробувати спонукати країни, які зараз нейтральні ввести санкції проти РФ", - зазначив міністр.

Війна в Україні та позиція Японії:

11 липня, міністри закордонних справ Японії та Німеччини домовилися працювати разом. За словами глави МЗС Японії Йосімасі Хаясі, це допоможе підтримати міжнародний порядок, якому загрожує розв'язана Росією війна в Україні.

Також Японія і Німеччина домовилися сприяти експорту українського зерна в країни Азії та Африки.

12 липня 2022 року Японія закликала однодумців об'єднатися проти повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну.

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