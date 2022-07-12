У Токіо впевнені, що російська війна в Україні підриває основи міжнародного порядку.

Японія закликала однодумців об'єднатися проти повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Саме Москва підриває основи міжнародного порядку.

Про це повідомляє японське видання Kyodo.

У понеділок, 11 липня, міністри закордонних справ Японії та Німеччини домовилися працювати разом. За словами глави МЗС Японії Йосімасі Хаясі, це допоможе підтримати міжнародний порядок, якому загрожує розв'язана Росією війна в Україні.

Також Японія і Німеччина домовилися сприяти експорту українського зерна в країни Азії та Африки.

Як раніше повідомляв УНІАН, 4 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає непростою, але здійсненною місією розблокування експорту українського зерна.

Він зазначив, що Україна працює над різними можливостями відновлення експорту зернових в інші країни.

Згідно з даними Українського клубу аграрного бізнесу, за червень Україна експортувала 2,7 млн тонн продукції АПК альтернативними шляхами - це на 30% більше, ніж у травні.

За словами міністра АПК Миколи Сольського, Україні потрібно вивезти 18 млн тонн старого врожаю. Ще 60 млн тонн очікується з нового врожаю. На внутрішнє споживання буде направлено 20 млн тонн, а значить, експортувати потрібно сумарно 58 млн тонн врожаю.

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