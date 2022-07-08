Наприклад, міністр освіти.

Всі лідери фактичні Консервативної партії зараз є претендентами на посади очільника партії та уряду Великобританії.

Про це в інтерв'ю ТСН розповів посол України у Великобританії Вадим Пристайко.

"Приблизно зараз є десять претендентів. Всі лідери фактичні Консервативної партії. Деякі з них були міністрами до цього. Переважно це представники кабінету, який діє сьогодні. Наприклад, міністр освіти, який буквально на один день став міністром фінансів", - сказав він.

Ймовірно, йдеться про Надхіма Захаві. ВІн приєднався до уряду Терези Мей як міністр у справах дітей і сімей під час переформатування уряду 2018 року. Після призначення Бориса Джонсона прем’єр-міністром залишився в уряді на інших посадах. Під час переформатування уряду у 2021 році став міністром освіти. У липні 2022 року після відставки Ріші Сунака він став канцлером скарбниці.

Відставка Борис Джонсона: що треба знати

Ще 6 липня Джонсон заявив, що готовий піти у відставку лише у двох випадках: якщо уряд не зможе продовжувати належним чином виконувати роботу; і якщо уряд не зможе і далі надавати підтримку Україні. Вже 7 квітня прем'єр-міністр оголосив, що йде у відставку.

Відставка Джонсона стала результатом безпрецедентного тиску з боку його уряду. У відставку подали ключові постаті уряду Джонсона - міністри фінансів та охорони здоров'я. За ними були нові звільнення. Загалом склали повноваження понад 40 членів уряду.

Причиною, через яку було ініційовано відставку Джонсона, став секс-скандал. Заступник голови консерваторів Кріс Пінчер приставав до колег за парламентом і будучи п'яним домагався кількох чоловіків у барі. Джонсон нібито знав про його скандальну поведінку до того, як призначив на посаду.

Згідно з останнім опитуванням британської компанії YouGov, міністр оборони Великобританії Бен Воллес - головний претендент на роль наступного прем'єр-міністра.

Також серед претендентів: міністерка закордонних справ Ліз Трасс, міністерка з торговельної політики Пенелопа Мордонт, Ріші Сунак (до 5 липня - голова казначейства), голова спеціального комітету з охорони здоров'я та соціальної допомоги Джеремі Хант.

У Консервативній партії планують обрати нового прем'єр-міністра Великобританії замість Бориса Джонсона на початку вересня, коли Палата громад повернеться з літніх канікул.

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