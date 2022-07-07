Воллес перемагає всіх основних претендентів, включно з міністеркою закордонних справ Ліз Трасс.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес - головний претендент на роль наступного прем'єр-міністра.

Про це повідомляє Sky News.

Згідно з останнім опитуванням британської компанії YouGov, Воллес - явний фаворит серед членів торі на роль наступного лідера.

Воллес перемагає всіх основних претендентів, включно з міністеркою закордонних справ Ліз Трасс.

Також серед претендентів - Пенелопа Мордонт, міністерка з торговельної політики, Ріші Сунак (до 5 липня - голова казначейства), голова спеціального комітету з охорони здоров'я та соціальної допомоги Джеремі Хант.

Бен Воллес обіймає посаду міністра оборони Великобританії з 2019 року. До того в період з 2016 року обіймав посаду молодшого міністра безпеки. До 2005 року служив в армії у званні капітана. Як міністр оборони Великобританії відігравав ключову роль у підтримці України.

Відставка Бориса Джонсона: що відомо

Раніше в четвер, 7 липня, ЗМІ дізналися, що Борис Джонсон піде у відставку з поста прем'єра Британії і лідера Консервативної партії.

Сам Джонсон раніше говорив, що не залишатиме посаду попри те, що з його уряду за кілька днів звільнилися більше 50 міністрів. Причиною масового звільнення міністрів є секс-скандал, в який потрапив колишній заступник парламентського організатора Консервативної партії Кріс Пінчер. Пінчера звинуватили в тому, що він чіплявся до чоловіків.

Джонсона ж звинувачують у тому, що він призначив Пінчера на посаду, знаючи про його небездоганне минуле.

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