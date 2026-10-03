Саудівська Аравія просить Європу включитися у війну з хуситами, - Bild

Саудити нагадали, що Європа купує безліч товарів, що пливуть через Червоне море.

Саудівська Аравія планує нову військову операцію проти підтримуваного Іраном угруповання хуситів у Ємені та розраховує на допомогу європейських країн. Про це пише Bild.

Ер-Ріяд очікує військової підтримки, зокрема, від Франції та Великої Британії. Глава саудівської розвідки Туркі бін Фейсал Аль Сауд також закликав Німеччину долучитися до протидії хуситам.

Він наголосив, що європейські країни зацікавлені у стабільності регіону, оскільки користуються його ресурсами та торговельними маршрутами.

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"Той, хто отримує вигоду від сировинних ресурсів регіону, повинен сприяти миру і безпеці", – сказав Туркі.

Кілька місяців тому Саудівська Аравія запропонувала створити систему військової безпеки та спостереження для Аравійського півострова і протоки Баб-ель-Мандеб. За словами глави розвідки, жодна європейська країна тоді не погодилася взяти участь у цій ініціативі.

Туркі вважає, що Європа безпосередньо зацікавлена в захисті цього маршруту, оскільки через Баб-ель-Мандебську протоку проходять судна, що прямують до Суецького каналу, а звідти – до Європи.

Водночас Саудівська Аравія вже має союзників у боротьбі проти хуситів. Як розповідає Туркі, Франція бере участь у відповідних заходах, а Велика Британія допомагає із дозаправленням літаків у повітрі. Підтримку також надають Єгипет, Пакистан і Туреччина – зокрема постачаннями, боєприпасами та розвідувальною інформацією.

Саудівський представник наголосив, що захист міжнародних торговельних шляхів не має залишатися виключно американською відповідальністю. "У цьому повинен брати участь увесь світ", – сказав він.

Наступного місяця в Ер-Ріяді має відбутися зустріч між Радою співробітництва арабських держав Перської затоки та Європейським Союзом. Туркі очікує, що сторони зможуть нарешті укласти торговельну угоду, переговори щодо якої тривають уже 30 років. За його словами, така домовленість могла б стати першим кроком до ширшої співпраці у сфері безпеки.

Криза в Баб-ель-Мандебські протоці

Як писав УНІАН, на початку вересня підтримувані Іраном єменські хусити здійснили стрімкий наступ уздовж західного узбережжя Ємену. Вони захопили портове місто Моха (Мокка), населений пункт Дхубаб та стратегічний острів Перім (Маюн) у Баб-ель-Мандебській протоці. Це дозволило їм встановити контроль над майже всім єменським узбережжям Червоного моря та значно посилити вплив на одну з найважливіших світових морських артерій, через яку проходить близько 12% глобальної торгівлі, зокрема значна частина нафти та скрапленого газу.

Криза загострилася на тлі ширшої регіональної нестабільності, зокрема порушень судноплавства в Ормузькій протоці. З липня хусити оголосили морську блокаду саудівських суден і здійснили низку атак на комерційні кораблі ракетами та дронами. Унаслідок цього обсяг транзиту через Баб-ель-Мандебську протоку помітно скоротився, страхові премії зросли, а багато суден почали обирати довший маршрут навколо Африки. Ціни на нафту марки Brent перевищили 100 доларів за барель. Хусити заявляють, що протока залишається відкритою для всіх суден, окрім саудівських та ізраїльських.

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