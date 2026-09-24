Хусити з Ємену купують все більше товарів з Китаю, щоб виробляти свої дрони, - Bloomberg

Вони замовляють у Китаї верстати, двигуни та навіть термостійкі промислові матеріали для виробництві ракет.

Єменські хусити налагодили виробництво ракет і безпілотників, використовуючи обладнання та компоненти китайського походження. При цьому Китай поставляє комерційні товари та продукцію подвійного призначення, повідомляє Bloomberg.

Видання виявило, що хусити отримали вантаж, у якому були стабілізатори та інші деталі, які можна вважати компонентами для складання балістичної ракети або безпілотників. Зокрема, фенольна смола – це термостійкий матеріал, що використовується у виробництві ракет.

Уряд Ємена вилучає окремі вантажі. Це дає докази того, що військово-промисловий комплекс хуситів розширився завдяки обладнанню та запчастинам з Китаю.

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Але оскільки більшість компонентів мають подвійне призначення, тобто мають як військове, так і цивільне застосування, вони не порушуватимуть ембарго ООН на постачання зброї хуситам. Немає жодних доказів того, що китайські компанії, що беруть участь у цьому, знали кінцевий пункт призначення своєї продукції.

"Ми не знаємо, чи усвідомлюють інженерні майстерні в Китаї, що вони виробляють компоненти для ракет", – сказав Генрі Томпсон, експерт з питань озброєння та колишній член Експертної групи ООН з питань Ємену.

Інший вантаж містив верстати з комп'ютерним керуванням, здатні виробляти компоненти, що використовуються в безпілотниках, ракетах та іншій зброї. Також там були двоциліндрові двигуни, такі ж, як у безпілотниках. А ще обладнання для земляних робіт та вентиляції, яке хусити могли використовувати під час будівництва підземних тунелів.

Експерти зі зброї стверджують, що концентрація такої великої кількості підозрілих предметів в одній партії вказує на дедалі диверсифікованішу мережу закупівель хуситів.

Позиція Китаю щодо хуситів

Як повідомляв УНІАН, Китай непублічно звернувся до Тегерана з проханням допомогти стримати єменських хуситів. Це сталося після того, як Саудівська Аравія звернулася до Пекіна з проханням про допомогу після того, як хусити швидко просунулися вздовж узбережжя Червоного моря та в районі протоки Баб-ель-Мандеб.

Китай публічно закликав до стриманості, діалогу та відновлення безпечного судноплавства. Але непублічні повідомлення йшли далі. Пекін хоче, щоб Іран використав свій вплив на хуситів, щоб запобігти подальшому поширенню конфлікту на енергетичні маршрути, від яких залежить Китай.

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