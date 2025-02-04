Столтенберг очолить Мюнхенську безпекову конференцію після завершення своєї роботи в уряді.

Ексгенсек НАТО Єнс Столтенберг, який мав очолити Мюнхенську безпекову конференцію (MSC), тепер отримає посаду міністра фінансів в оновленому уряді Норвегії. Про це повідомляє портал NRK та пресслужба MSC.

Зазначається, що Столтенберг має отримати портфель міністра фінансів в уряді Йонаса Гара Стьоре. Наразі внаслідок виходу центристів з норвезького уряду пішли у відставку вісім міністрів, у тому числі міністр оборони, а їх замінять представники лейбористів.

Столтенберг до посади генсека НАТО був лідером Лейбористської партії (у 2002-2014 роках).

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Раніше повідомлялося, що Столтенберг стане новим головою Мюнхенської конференції з безпеки після 61-ї конференції, що відбудеться в лютому 2025 року.

Воднеочас у пресслужбі Мюнхенської безпекової конференції заявили, що призначення Столтенберга міністром фінансів не скасовує його призначення головою організації – він приступить до виконання цих обов'язків після завершення роботи в норвезькому уряді.

"Ми пишаємося тим, що наш майбутній голова Єнс Столтенберг отримав прохання ще раз попрацювати для своєї країни. До його повернення з держслужби конференція буде у надійних руках – двоє чинних віцепрезидентів Бенедикт Франке і Райнер Рудольф та досвідчена рада директорів допоможуть вести роботу", – прокоментував президент Ради фундації конференції Вольфганг Ішингер.

Столтенберг у свою чергу запевнив, що долучатиметься до діяльності Мюнхенської безпекової конференції "у тих обсягах, які йому дозволятиме нова посада".

Єнс Столтенберг - новини

Раніше екс-генсек НАТО заявляв, що завершення війни в Україні цілком можливе цього року.

При цьому раніше він говорив, що швидке закінчення війни в Україні без територіальних втрат нереальне і для досягнення миру Києву, можливо, доведеться відмовитися від окупованих територій.

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