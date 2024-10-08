Стало відомо, коли ексгенсек НАТО Столтенберг заступить на нову посаду

На цій посаді він замінить Крістофа Гойсгена, який очолював MSC з 2022 року.

Норвезький політик та нині вже колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг стане новим головою Мюнхенської конференції з безпеки (MSC) після 61-ї конференції, що відбудеться в лютому 2025 року. Про це повідомляється на офіційному сайті MSC.

На цій посаді він замінить Крістофа Гойсгена, який очолював MSC з 2022 року. Президент ради засновників MSC Вольфганг Ішингер зазначає, що Столтенберг погодився головувати на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Завдяки своїй всесвітній репутації та величезному досвіду Єнс приведе конференцію до ще важливішої та глобальної ролі. Немає нікого краще кваліфікованого. Рада Фонду дуже вдячна за численні внески, які зробив посол Хойсген за три роки перебування на посаді", - прокоментував він.

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Столтенберг обіймав посаду генерального секретаря НАТО протягом 10 років, у 2014-2024 роках, він був спеціальним посланником ООН з питань зміни клімату та понад два десятиліття займав чільні посади в уряді Норвегії, у тому числі десять років як прем’єр-міністр, а також обіймає посади державного секретаря з питань навколишнього середовища та міністра енергетики, економіки та фінансів.

"Столтенберг є всесвітньо шанованим дипломатом, лідером думок у багатьох ключових питаннях безпеки та одним із небагатьох європейських нагороджених американською медаллю Свободи", - зазначають у MSC.

Зі свого боку Столтенберг, коментуючи нову посаду, підкреслив, що присвятив все своє політичне життя збереженню миру і для нього велика честь бути головою Мюнхенської конференції з безпеки.

Завершення повноважень Столтенберга

Як повідомляв УНІАН, Єнс Столтенберг склав свої повноваження генсека НАТО наприкінці вересня. Його змінив Марк Рютте.

За дань до того, як залишити посаду Столтенберг зробив заяву щодо українського Плану миру. Він сказав, що країни НАТО повинні повністю підтримати план України щодо її майбутнього.

"Ми повинні підтримати українську ініціативу", - зазначив він в інтерв'ю Politico. За словами Столтенберга, саме українська мирна ініціатива може гарантувати процес, здатний привести до стійкого миру.

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