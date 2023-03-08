Одного разу ця Директива вже була продовжена.

Європейська комісія готова продовжити термін дії тимчасового захисту українців на території ЄС до 2025-го року. Як повідомляється в комюніке Єврокомісії, цей крок буде зроблений, якщо з’явиться така потреба.

Вперше Директива про тимчасовий захист була введена 4 березня 2022-го року терміном на 12 місяців. З того часу її одного разу продовжили ще на рік.

"Європейський Союз готовий підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Захист вже було продовжено до березня 2024 року і може бути продовжено до 2025 року", - передає звернення "Європейська правда".

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Усі, хто отримав тимчасовий захист, мають право на охорону здоров’я, доступ до ринку праці, освіту та житло. Загалом близько чотирьох мільйонів українських біженців від війни з Росією оформили захист, з них три мільйони – у першій половині 2022-го року.

Також для забезпечення отримання доступу до прав після завершення максимальної тривалості захисту ЄС буде застосувати координований підхід до українців. Окрім цього союз підтримуватиме тих, котрі хочуть повернутися на Батьківщину.

Українські біженці у Європі: що відомо з актуального

У Іспанії затримали банду, котра грабувала українських біженців. Серед 10-ти підозрюваних виявилися як громадяни РФ, так і України.

Німеччина заявила про порятунок українськими біженцями тамтешнього ринку праці. Вони допомогли побороти нестачу кадрів.

Третина українських біженців хоче повернутися з Європи додому після завершення війни. Така ж кількість уже найшла роботу в країнах, котрі надали їм тимчасовий захист.

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