Серед затриманих – українці та росіяни.

В Іспанії затримали злочинну групу, яка грабувала будинки українських біженців. Серед 10 підозрюваних були громадяни України та Російської Федерації.

Як повідомляє The Local, зловмисники "спеціалізувалися" саме на пограбунку українських біженців, оскільки вони зазвичай привозять із собою заощадження та цінні речі. Гвардія Цивільної поліції зазначає, що злочинці вдерлися до семи будинків українських біженців. Інциденнти сталися у східних провінціях Аліканте та Мурсія на узбережжі Середземного моря.

За словами правоохоронців, у злочинної групи вилучили викрадені речі та готівку на суму 1,25 мільйона євро. Зокрема, було знайдено колекцію марок на суму близько півмільйона євро, компʼютерну техніку та ювелірні вироби.

Відео дня

Поліція підозрює, що злочинці встановлювали на транспортних засобах жертв трекери і використовували їх, щоб визначати, коли людей немає вдома. Правоохоронці вже заарештували сімох українців і трьох росіян. Водночас поліцейські не виключають виявлення нових жертв і нових арештів.

Українські біженці за кордоном

За даними ООН, станом на початок лютого 2023 року в країнах Європи залишалося понад 4 мільйони українців, які були вимушені тікати від війни. Найбільше біженців зі статусом тимчасового захисту перебувають у Польщі. Там зареєструвалися 1 млн 563 тис. українців.

Через незнання законів українці часто стають жертвами шахраїв чи трудової експлуатації за кордоном. Так, в Іспанії українських біженців змушували працювати на нелегальних тютюнових фабриках. Правоохоронці спільно з Інтерполом знешкодили злочинне угруповання.

Крім того, роботодавці ошукують українців і у Фінляндії. Раніше повідомлялося, що на будівельних майданчиках українських біженців, які приїхали до Фінляндії, необґрунтовано перекваліфікували на підприємців. З деяких працівників також могли стягувати гроші за оформлення посвідки на проживання або окрему плату за найм.

Вас також можуть зацікавити новини: