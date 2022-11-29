Тепер цей коптер планують постачати армії.

Російська корпорація "Алмаз-Антей" представила новий російський коптер під назвою "Добриня". І все б нічого але він - копія китайського коптера Flight Nazgul5 Evoque F5.

У російській компанії тільки перефарбували лопасті і навісили на корпус пластиковий чохол, написав у своєму Телеграм-каналі пропагандистський російський журналіст Роман Сапоньков.

Він зазначив, що пульт управління "Добринею" - точно такий самий, який йде в комплекті з китайським коптером і коштує $75.

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"Вони купили на АлыЕкспресі дрон за 34 тис. руб. в роздріб (оптом дешевше, зрозуміло). І продаватимуть його державі за 130 тис. руб. Щоб ви розуміли, це гоночний дрон. Він не годиться для розвідки (нешифрований сигнал, немає резервування систем, погана камера, Немає системи повернення додому в разі глушіння зв'язку) тобто це не заміна Мавіку", - написав пропагандист і додав, що коптер в російській компанії розробляли 4 місяці.

Що таке "Алмаз-Антей"

"Алмаз-Антей "є російським державним підприємством з виробництва протиповітряного озброєння, включаючи ракети класу "земля-повітря" для російської армії. У 2014 році ЄС запровадив сакції проти цього підприємства.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Євросоюз ввів вже кілька санкційних пакетів, які вдарили майже по всіх промислових галузях РФ, в тому числі і військовій. У РФ спостерігається істотний дефіцит комплектуючих.

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