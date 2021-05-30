За даними ЗМІ, вони розробляють спільну заяву, яку озвучать на саміті ЄС-США.

Європейський Союз запропонував США пригрозити Росії за її "негативну поведінку".

Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на проект спільної заяви для саміту ЄС-США, яку Брюссель направив до Вашингтона.

Відомо, що саміт пройде за день до запланованої зустрічі президента РФ Володимира Путіна і його колеги Джо Байдена.

«Ми єдині в нашому принциповому підході до Росії і відповімо на повторювану модель її негативної поведінки і зловмисних дій», - процитувало агентство зміст документа.

Bloomberg припускає, що на саміті Євросоюз і США разом оголосять про намір протистояти «натиску» Росії на громадянське суспільство, опозицію і незалежні ЗМІ.

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Майбутня зустріч Байдена з Путіним: що відомо

Перша зустріч президента США Джо Байдена і російського глави Володимира Путіна відбудеться в Женеві (Швейцарія) 16 червня.

Американська сторона зазначає, що Байден обговорить з Путіним "повний спектр нагальних питань", підкресливши, що у відносинах з Росією "намагаються відновити передбачуваність і стабільність".

Москва заявляє про майбутнє обговорення стану та перспектив подальшого розвитку російсько-американських відносин, проблематики стратегічної стабільності, а також актуальних питань міжнародного порядку денного, зокрема боротьби з пандемією коронавірусу та врегулювання регіональних конфліктів.

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Автор: Денис Прядко