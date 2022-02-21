В ЄС засуджують воєнне нарощення РФ біля кордонів України.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель від імені ЄС засуджує намагання Росії створити привід для воєнного загострення проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Боррель сказав на брифінгу у Брюсселі після засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ.

"В Україні Росія створила найбільшу загрозу миру і стабільності в Європі з часу Другої світової війни", - заявив Боррель.

У зв'язку з цим високий представник ЄС сказав, що наразі настав критично важливий етап.

Він зазначив, що зараз Росією ставиться під сумнів "усе, в що ми віримо і що формулює наші життя", а також міжнародні правила і принципи здобутого прогресу з часу завершення "холодної війни".

"І ми засудили російське воєнне нарощення поблизу України, посилення порушень режиму припинення вогню і провокації з боку підтримуваних Росією сепаратистів на сході України. Ми також засудили дії, інсценовані події і маніпуляції інформацією, чітко спрямовані на створення приводу для воєнних загострень проти України", - наголосив Боррель.

Він назвав "класичною" таку модель поведінки з боку Росії, оскільки вона створює передумови для воєнної ескалації.

Водночас, як сказав Боррель, глави МЗС Євросоюзу високо цінять стриманість України в умовах цих залякувань і порушень Мінських домовленостей та міжнародного права.

Також він зазначив, що сьогодні було проведено зустріч з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, на якій глави МЗС країн Євросоюзу підтвердили єдність, рішучість і солідарність з Україною. "Оскільки безпека України - це наша безпека", - наголосив Боррель.

Він додав, що Євросоюз продовжить підтримувати Україну на всіх фронтах.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні, 21 лютого, Боррель заявив, що санкції проти РФ на випадок подальшого вторгнення її військ в Україну підготовлені, але він сподівається, що їх не доведеться застосовувати завдяки уникненню нової війни.

19 лютого президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн наголосила, що нові фінансові й економічні санкції, які країни Заходу мають намір запровадити проти РФ у разі подальшого вторгнення російських військ в Україну, дуже негативно вплинуть на російську економіку.

За її словами, Єврокомісія розробила жорсткий і всеосяжний пакет фінансових санкцій разом зі США, Великою Британією і Канадою. Йдеться про наміри обмежити доступ Росії до фінансових ринків і запровадження експортного контролю, який унеможливить модернізувати і диверсифікувати російську економіку.

Вас також можуть зацікавити новини: