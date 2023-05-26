Ділянку було заарештована прокуратурою за фінансові, економічні та екологічні правопорушення.

Прокуратура Нідерландів заарештувала земельну ділянку в передмісті Амстердама, що належить Йорріту Фаассену, бізнесмену, який був одружений на Марії Воронцової, старшій дочці російського диктатора Володимира Путіна. Про це йдеться у спільному розслідуванні нідерландського ЗМІ Follow the Money, російського "Проект" и британського The Guardian.

Ділянка площею 1432 квадратних метри в Дуйвендрехті, районі на південний схід від Амстердама, досі залишається порожньою. У 2021 році Фаассен, зазначений як її власник, подавав дозвіл на будівництво шести невеликих офісних будівель і будинку. Але у березні минулого року муніципалітет призупинив дозвільну процедуру через "тісні зв’язки" Фаассена з Путіним.

Раніше цього місяця, як свідчать записи у земельному кадастрі Нідерландів, ділянку було заарештована прокуратурою за фінансові, економічні та екологічні правопорушення. Прокуратура Нідерландів не коментувала причину арешту та факт перебування Фаассена під слідством. За словами Хелен Овер де Лінден, юриста та експерта з питань санкцій, конфіскація вказує на те, що Фаассен, ймовірно, буде об’єктом розслідування.

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Джерела розслідувачів, знайомі з Фааасеном, повідомляють, що він досі живе в Москві, та нещодавно повертався до Нідерландів, де був допитаний у справі про ухилення санкцій. Повідомляють, що у нього конфіскували ноутбук і мобільний телефон. Після цього він повернувся в Росію.

Журналісти зазначають, що зв’язок заарештованої ділянки з Фаассеном був добре відомий громадськості. На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в 2022 році поблизу цієї ділянки влаштовували акції протесту із закликом до Воронцової примусити батька припинити війну і звільнити Олексія Навального.

Хто такий Йорріт Фаассен

43-річний Йорріт Фаассен народився в Нідерландах в родині військового. Здобув освіту архітектора, з 2006 року працював в Москві ("Стройтрансгаз", "Газпром").

У 2008 році одружився з Марією Воронцовою, старшою дочкою президента Росії Володимира Путіна. В 2012 році у пари народився син. До 2015 року подружжя мешкало у Нідерландах. Після збиття пасажирського літака російськими силами Boeing 777 біля Донецька, який виконував регулярний рейс МН17 з Нідерландів до Малайзії, нідерландці протестували з вимогою вислати Воронцову з країни, утім цього так і не було зроблено. У 2015 році подружжя переїхало до Москви. У 2022 пара оголосила про розлучення.

Обидві дорослі дочки Путіна, Марія та Катерина, були додані до санкційних списків ЄС і США у квітні 2022 року. Утім Фаассен досі не перебуває у санкційних списках ні США, ні ЄС, ні Великобританії.

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