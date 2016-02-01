ЗМІ дізналися подробиці особистого життя старшої доньки Путіна

Фаассен живе в Москві в будинку з посиленою охороною з видом на посольство США і працює аспірантом в Інституті дитячої ендокринології при Ендокринологічному науковому центрі МОЗ РФ, пише The New Times.

Як зазначає видання, серед новоселів семиповерхового будинку на Новінському бульварі поруч з посольством США виявилася молода особа, до якої сек'юріті в цивільному шанобливо звертаються "Маріє Володимирівно". Все ті ж працівники по секрету розповіли, що її прізвище Воронцова і раніше вона навчалася в МДУ. За даними джерел, до того як стати Воронцовою, колишня студентка МДУ користувалася документами ще на чотири прізвища.

Крім того, судячи з фотографій в інтернеті, старша донька Путіна веде життя вельми забезпеченої леді: багато подорожує світом, катається на дорогих яхтах і наймає за кордоном педагогів. Наприклад, на мегаяхті класу люкс Aria в компанії подруг, будучи студенткою, Фаассен здійснила круїз Середземним морем з заходженням до Монте-Карло, Італії, Франції та Іспанії. Згідно з даними з морського реєстру, яхта побудована в 1998 році в Сан-Лоренцо, а в 2011 році відреставрована: 4 каюти для 9 гостей, приписана до італійського порту Сорренто, прокат разом з екіпажем коштує від €35 до 45 тис. на тиждень (€8170 — у добу).

А в Японії Марія, супроводжувана перекладачем з Голландії, брала уроки японської писемності та танців.

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Зазначається, що старша донька Путіна закінчила МДУ у 2011 році з червоним дипломом. Науковим керівником студентки М. В. Воронцовою був академік Іван Іванович Дєдов. Далі - аспірантура Ендокринологічного наукового центру (ЕНЦ) МОЗ РФ, який очолював все той же Дєдов. Незабаром сина Дєдова призначили суддею від РФ в ЄСПЛ, а самого Івана Івановича обрали президентом РАМН (хоча раніше академіки не підтримували його кандидатуру - Ред.).

ЗМІ вже писали, що старша донька президента заміжня за голландським бізнесменом Йорритом Йоостом Фаассеном і має його прізвище. У Москву Фаассен, який у 2004 році закінчив університет в Голландії і захистив диплом в галузі будівельного бізнесу, приїхав 15 квітня 2006 року «з метою працевлаштування у ВАТ «Газпром» — писав він в одному офіційному документі, який є у розпорядженні видання. У ВАТ «Газпром» він і почав працювати з 2007 року на посаді директора з розвитку бізнесу», — писав Фаассен. До цього часу він вже був знайомий з Марією: ймовірно, цим і пояснюється його працевлаштування в «Газпром».

Судячи з викладеної у соцмережах інформації, в житті старшої доньки Путіна відбулися важливі події: вона народила дитину і стала кандидатом медичних наук Марією Фаассен. Крім того, у співавторстві зі старшим науковим співробітником Ендокринологічного наукового центру Марією Панкратовою Марія Володимирівна опублікувала монографію «Ідіопатична низькорослість», яка вийшла в німецькому видавничому домі Lambert Academic Publishing.

Якщо вірити інтернету, у Марії Воронцової-Фаассен широке і різноманітне коло знайомих, що свідчить про те, що до голосінь держпропаганди про «гей-Європу», «укрофашистів» і ворогів з НАТО ні сама Марія, ні її друзі не прислухаються.

Що стосується інтересів Марії Володимирівни, то вона прихильниця фільмів «Матриця», «Дюна», «Шоколад», англійської телепередачі «Маленька Британія» (де теж запалюють геї - Ред.), а в переліку улюблених письменників — Герман Гессе, Олдос Хакслі і «Мемуари гейші» Артура Голдена.

Раніше агентство Reuters опублікувало розслідування, з якого випливає, що донька Путіна Катерина Тихонова володіє статками в мільярди доларів.