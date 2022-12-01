У місті поблизу полігону з'явилася "військова комендатура".

Кілька російських військових втекли з білоруського полігону під Барановичами, прихопивши із собою щонайменше один автомат Калашнікова.

Першими про це повідомив Telegram-канал "Посмотри, брехня?", а вранці 1 грудня інформацію підтвердив канал "МотолькоПомоги".

За свідченнями очевидців, з військового об'єкту втекли троє-четверо російських вояк. Інцидент стався вдень у середу на полігоні "Обуз-Лісновський".

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За уточненими даними, утікачів, ймовірно, було троє. Один з них - Максим З. 1996 або 1997 народження.

Товариші по службі росіян-втікачів підтвердили низці опозиційних Telegram-каналів, що троє осіб самовільно покинули полігон в районі 15:00 (по Мінську). Приблизно о 17:30 одного з росіян бачили під Барановичами на відстані 20 км від полігону. У самому місті з'явилися патрулі "військової комендатури".

Роль Білорусі у війні РФ проти України – останні новини

Як прогнозують експерти, до середини зими росіяни будуть збирати на угруповання на території Білорусі, яка буде в повному підпорядкуванні Генерального штабу РФ.

За оцінкою військово-політичного оглядача групи "Інформаційний опір" Олександра Коваленка, з урахуванням задіяння абсолютно всього умовно боєздатного ресурсу армії Білорусі сумарно ударний потенціал РФ на цьому напрямку становить максимум 23 тисячі військових (від 23 до 28 БТГр).

Напередодні також стало відомо, що в Білорусі готуються до проведення мобілізаційних заходів. Наприклад, військовий комісаріат Брестської області Білорусі оголосив тендер на друк бланків приписів мобілізованих.

Також Україна продовжує будувати на кордоні з Білоруссю залізобетонний паркан з колючим дротом.

У Генштабі ЗСУ попередили, що в разі наступу російсько-білоруських сил з території Білорусі, для оборони і відсічі збройної агресії будуть задіяні всі можливі інженерні загородження, мінування місцевості і використання фугасів.

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