Найманці розповіли, що на одному з полігонів знаходиться близько 700 осіб — піхота і танкісти з артилерією.

Спецкор проекту "Беларускі Гаюн" зв'язався з російськими найманцями, які знаходяться в Білорусі, і дізнався інформації про їхню чисельність та місце дислокації.

Російські військові самі вийшли на зв'язок – вони розмістили повідомлення з проханням про допомогу зі зламаним авто в одному з Telegram-каналів, журналіст "БГ" зголосився допомогти. Незабаром військові зв'язалися з "небайдужим громадянином".

Під час розмови спецкору вдалося з'ясувати, що ці військові – найманці.

Відео дня

"Солдати ЗС РФ розповіли, що стоять біля магазину Delfa в м. Барановичі, і їх дуже потрібно відбуксирувати в район Слоніма. Скинули нам і фото автівки – біла Нива 2329, 2000 року з держ. номером м661тм-21 (Чуваська Республіка, РФ), а точніше з міста Ядрін. А поки ми нібито поспішали на допомогу, пішла розмова. Солдати сказали, що не знають, скільки ще будуть в Білорусі і, цитата, "самих вже все дістало додому до сім'ї хочеться". А на запитання про те, за мобілізацією ви тут чи як, співрозмовник відповів коротко: "Найманці" (пішли на службу за короткостроковим контрактом)", – розповідають журналісти.

Найманці розкрили місце дислокації і розповіли, що на полігоні знаходиться близько 700 осіб — піхота і танкісти з артилерією.

"Розмова була коротка, але вона встигла розповісти достатньо. Наприклад, він також написав, що солдати ЗС РФ знають куди конкретно їх відправляють в Україну. За його словами, "в Херсоні теж всі знали", і сказав, що на Херсонському напрямку стоять БАРси (резервісти бойового армійського резерву ЗС РФ). І так, наш співрозмовник розкрив і місце дислокації найманців ЗС РФ на території Білорусі — район села Чепелево, Слонімський район, Гродненська область", – йдеться в повідомленні.

У "БГ" також зазначили, що росіяни, самі не розуміючи, підтвердили, що у лікарнях білоруського Мозиря у березні 2022 року перебували поранені солдати ЗС РФ.

Роль Білорусі у війні РФ проти України – останні новини

Як прогнозують експерти, до середини зими росіяни будуть збирати на угруповання на території Білорусі, яка буде в повному підпорядкуванні Генерального штабу РФ.

За оцінкою військово-політичного оглядача групи "Інформаційний опір" Олександра Коваленка, з урахуванням задіяння абсолютно всього умовно боєздатного ресурсу армії Білорусі сумарно ударний потенціал РФ на цьому напрямку становить максимум 23 тисячі військових (від 23 до 28 БТГр).

Напередодні також стало відомо, що в Білорусі готуються до проведення мобілізаційних заходів. Наприклад, військовий комісаріат Брестської області Білорусі оголосив тендер на друк бланків приписів мобілізованих.

Також Україна продовжує будувати на кордоні з Білоруссю залізобетонний паркан з колючим дротом.

У Генштабі ЗСУ попередили, що в разі наступу російсько-білоруських сил з території Білорусі, для оборони і відсічі збройної агресії будуть задіяні всі можливі інженерні загородження, мінування місцевості і використання фугасів.

Вас також можуть зацікавити новини: