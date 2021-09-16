Після підриву дверей відділу поліції чоловік закинув у приміщення гранату.

З'явилося відео підриву чоловіком в уніформі відділу поліції в Лісках Воронезької області РФ.

Запис з камер спостереження опублікував Telegram-канал Life Shot.

На кадрах зсередини ОВС видно, що після підриву дверей чоловік закинув у приміщення гранату.

У Слідчому комітеті РФ повідомили, що вбивство сім'ї в сусідньому селі, за попередніми даними, пов'язане з нападом на ОВС.

"За попередніми даними, чоловік скоїв вбивство знайомої сім'ї на грунті побутового конфлікту. Потім він попрямував до будівлі ОВС Росії по Ліскінському району Воронезької області... за попередньою інформацією, в результаті вибуху співробітник взводу патрульно-постової служби, 1995 р.н., отримав осколкове поранення гомілки правої ноги, що не представляє загрози для життя".

Порушено кримінальні справи за статтями: 105 "вбивство двох або більше осіб"; "вбивство малолітнього"; 222 "незаконне придбання, зберігання, носіння вогнепальної зброї"; 222.1 "незаконне придбання, зберігання, носіння вибухових пристроїв"; 317 "посягання на життя співробітника правоохоронного органу".

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Напад на відділ поліції в Лісках - що відомо

Невідомий влаштував вибух на території відділення поліції в Лісках Воронезької області. У соцмережах стверджують, що чоловік проник на територію відділення з вогнепальною зброєю.

До відділення він під'їхав на авто "Нива" у військовій формі і касці.

За попередньою інформацією, в результаті нападу постраждав один правоохоронець.

Злочинцеві вдалося втекти з місця події.

За інформацією видання "Коммерсантъ", у уродженця Воронезької області, який працював у приватному охоронному підприємстві, стався конфлікт з жінкою з Кам'янського району. У справі замішані і співробітники з ліскінського відділу поліції.

Автор: Денис Прядко