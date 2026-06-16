За підпалом будинку та авто Стармера стоїть Кремль, - FT

ЗМІ виявили мережу російських хакерів, які через соцмережі вербували виконавців для підпалів, провокацій та дестабілізації ситуації у Британії.

Російські патріотичні кібергрупи, зокрема NoName, намагалися використовувати онлайн-посередників для просування інтересів Кремля та розпалювання соціальної напруги в Європі. За даними слідства, вони вербували людей у Великій Британії для антиісламських провокацій, а також диверсійних атак на об'єкти, пов'язані з прем'єр-міністром країни Кіром Стармером, пише Financial Times.

Як повідомляється, той самий куратор, який організовував підпали, залучав виконавців до нанесення антиісламських графіті на мечетях та інших об'єктах у Лондоні. Ці дії розглядаються як частина ширшої кампанії зі штучного загострення суспільних конфліктів у Великій Британії.

Зв'язки угруповання NoName з російською владою офіційно не підтверджені. Водночас Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США (CISA) вважає, що пов'язані з ним інструменти були створені в межах прихованого проєкту організації, заснованої Кремлем. За оцінкою американських фахівців, частина учасників мережі діє з ідеологічних міркувань, тоді як інші можуть мати прямі або непрямі контакти з російською державою.

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Військовий експерт Марк Галеотті зазначив, що більшість подібних груп не отримують прямих наказів від влади, але їхня діяльність збігається з інтересами Кремля. За його словами, чим більше подібних атак відбувається, тим складніше Москві заперечувати свою причетність.

Окрему увагу слідчі приділили організації "Пряма дія", яка позиціонувала себе як британський ультраправий рух. Через Telegram та соцмережі вона закликала до нападів на мечеті, поліцейські автомобілі та поширювала інструкції з виготовлення вибухових пристроїв. Також учасникам пропонували винагороду за акції протесту проти уряду Стармера.

Напади на майно Стармера

Розслідування показало, що насправді групою керували люди з Росії. Для приховування свого місцезнаходження вони використовували VPN-сервіси, а частину пропагандистського контенту створювали за допомогою штучного інтелекту. В окремих випадках адміністратори припускалися помилок, залишаючи кириличні символи в англомовних повідомленнях або публікуючи дописи відповідно до російського часового поясу.

Одним із виконавців став чоловік на прізвище Лавринович. За даними суду, він отримував завдання від куратора під псевдонімом El Money. Спочатку чоловік розклеював у Лондоні плакати "Прямої дії", а згодом йому доручили підпалити автомобіль Toyota RAV4, який раніше належав Кіру Стармеру, а також дві пов'язані з прем'єром нерухомості.

За виконання завдань куратор пообіцяв виплатити кілька тисяч доларів у криптовалюті Tether, якщо інциденти потраплять у національні новини. Сам Лавринович стверджував, що не знав про зв'язок об'єктів зі Стармером. Після арешту він заявив поліції про свої антиросійські погляди та назвав Володимира Путіна "терористом".

На суді чоловік пояснив, що погодився на роботу через фінансові труднощі: його батько в Україні потребував дорогого лікування. Водночас згодом він почав побоюватися свого куратора та заявив, що переживав за безпеку власної родини.

Російські хакери - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за останні кілька місяців хакери, пов’язані з Росією, зламали понад 170 облікових записів електронної пошти, що належать прокурорам та слідчим по всій Україні.

Московські шпигуни стежать за українськими чиновниками, які відповідають за викорінення корупції та російських колабораціоністів. Дані були випадково виставлені в Інтернеті хакерами та виявлені Ctrl-Alt-Intel, колективом британських та американських дослідників кіберзагроз.

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