'ПриватБанк' оновив курс валют: скільки коштують долар і євро 31 липня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 45,05 грн, а євро – 51,81 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у п’ятницю, 31 липня, знизився на 10 копійок і становить 44,95 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні залишився незмінним і складає 51,80 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 44,35 гривні, а євро - за курсом 50,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у п’ятницю залишився на попередньому рівні і становить 45,05 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також не змінився – 51,81 гривні.

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Курс валют в Україні – останні новини

НБУ встановив на 31 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,69 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 19 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,27 гривні за один євро, тобто гривня втратила 19 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 14 копійок і складає 45 гривень за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,49 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 13 копійок і становить 51,73 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,01 гривні за євро.

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