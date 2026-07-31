Передача Україні МіГ-29 від Польщі: стали відомі нові деталі угоди

Варшава відмовляється від модернізації цих винищувачів за власний кошт.

Спершу Україна пропонувала Польщі не обмін, а купівлю старих винищувачів МіГ-29. Однак згодом Київ висловив ідею обміняти ці винищувачі на БПЛА. Про це розповіла заступниця міністра оборони Польщі Пауліна Собковяк-Чарнецька, передає РАР.

За її словами, Україна вже надала конкретну пропозицію щодо того, які БПЛА може передати Київ Варшаві в обмін на літаки. Зараз польська сторона аналізує цю пропозицію. Посадовиця також зазначила, що цей аналіз триватиме недовго - "максимум кілька тижнів".

Водночас вона наголосила, що Польща не планує модернізувати ці винищувачі за власний кошт. Однак Варшава може допомогти з цим процесом, якщо буде відповідний запит від Києва.

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Передача Україні МіГ-29: що відомо

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Болгарія також зробила запит до Польщі щодо отримання винищувачів МіГ-29. Зазначається, що ці літаки зацікавили Софію у ролі донорів запасних частин, аби підтримувати боєздатність наявного парку винищувачів МіГ-29.

У самій Варшаві заявляють, що стан винищувачів Міг-29 "хороший". Однак аналітики Defence Express знайшли щонайменше три аргументи, чому це не відповідає дійсності. Одним з них є тривалість перемовин між Києвом та Варшавою щодо модернізації цих літаків. На думку експертів, цей процес не тривав би так довго, якби літаки справді були в "хорошому стані".

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