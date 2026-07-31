Уражено авіазавод, порт і НПЗ: СБУ повідомила про нові удари по об'єктах ворога

Також Сили оборони уразили комплекс РЕБ і склад боєприпасів.

Українські захисники успішно поцілили у виробничий цех Євпаторійського авіаційного заводу і у два ангари для зберігання авіаційної техніки.

Як йдеться у повідомленні СБУ у соціальній мережі Facebook, Служба безпеки спільно з Силами оборони України завдали чергових успішних ударів по військовій, логістичній та нафтопереробній інфраструктурі Росії.

"У тимчасово окупованій Євпаторії було уражено два ангари для зберігання авіаційної техніки та виробничий цех Євпаторійського авіаційного заводу", - йдеться у повідомленні.

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Також сказано, що під удар потрапила інфраструктура порту Тамань, де зафіксовано масштабну пожежу.

Окрім того, підтверджується успішне ураження НПЗ "Лукойл-Волгограднефтепереработка", який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств РФ із потужністю близько 15 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне.

Своєю чергою, як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, уражено комплекс радіоелектронної боротьби окупантів "Поле-21" у районі Голубівки Луганської області.

Крім того, уражено склад боєприпасів в районі Наумівки (АР Крим) та пункт управління противника в районі Бахмута Донецької області.

Удари Сил оборони по ворожих цілях

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 5 липня підрозділи Сил оборони України уразили аеродром "Гвардійське", який є одним із ключових військових аеродромів загарбників у тимчасово окупованому Криму.

У ніч на 13 липня українські військові уразили сім танкерів, п'ять суховантажів, два буксири та один пором в акваторії Азовського моря.

У ніч на 26 липня було уражено об'єкт "Чорноморнафтогазу" у районі Внуково у тимчасово окупованому Криму. Цей об’єкт використовується з метою забезпечення паливно-енергетичних потреб російського окупаційного угруповання на півострові.

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