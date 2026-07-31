Через блокаду Червоного моря танкери з нафтою вимушені йти навколо Африки

Це збільшує тривалість шляху щонайменше на два тижні.

Шість саудівських нафтових танкерів йдуть на захід від вузької протоки Баб-ель-Мандеб в Червоному морі. Судячи з усього, вони вирушають у рейс навколо Африки, оскільки загрози з боку повстанців-хуситів в протоці порушують судноплавство, пише Bloomberg.

Згідно з даними систем відстеження суден, два порожні надвеликі нафтові танкери – Hazm та Dilam – прямують до Гібралтару, який є головним центром дозаправки в Середземному морі. Інші танкери – Ghinah, Laynah, Salam та Burqan – прямують до південноафриканського порту Дурбан або затоки Алгоа, які часто вказуються як проміжні пункти для суден, що здійснюють трансконтинентальні рейси.

Саудівська Аравія перенаправляє частину потоків нафти, що прямують до Азії, зі свого експортного порту Янбу на Червоному морі. Обхід коротшого маршруту через Баб-ель-Мандеб на користь безпечнішого плавання навколо Африки, ймовірно, додасть щонайменше два тижні до тривалості подорожі танкерів.

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Загроза підтримуваних Іраном бойовиків-хуситів атакувати судна, які заходять у саудівські порти в Червоному морі, змусила судновласників переглянути можливість проходження через вузьку протоку Баб-ель-Мандеб. Деякі танкери все ще проходять протокою транзитом, включаючи судна під прапором Китаю та Пакистану.

Згідно з даними Kpler, близько 26 товарних суден перетнули Баб-ель-Мандеб в ріхних напрямках 30 липня, тоді як лише два кораблі пройшли Ормузькою протокою. Проте після недавнього затишшя спостерігаються ознаки пожвавлення руху танкерів, які транспортують нафту з Перської затоки з вимкненими транспондерами.

Блокування Ормузької протоки – останні новини

29 липня ціни на нафту марок Brent та WTI зросли в середньому на 3 долари за барель. Причиною стали спільні удари США та Саудівської Аравії по Іраку на тлі скорочення запасів нафти в США. У найближчій перспективі вартість марки Brent може досягти 100 доларів, повідомляють аналітики.

Азійські покупці скуповують скраплений природний газ, який перестав надходити з Перської затоки, фактично забираючи вантажі у Європи. Великій Британії та ЄС вже найближчим часом загрожує стрімке зростання цін на газ та електроенергію і, як наслідок, економічний спад.

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