Долар відчутно подешевшав: курс валют в обмінниках та банках

Продати долар можна в середньому за курсом 44,49 грн, а євро – 51,01 грн.

Курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 31 липня, знизився на 14 копійок і складає 45,00 гривень за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,49 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав на 13 копійок і становить 51,73 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,01 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінних пунктах України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,85 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,74 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,60 грн/євро, а курс продажу - 51,35 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 31 липня офіційний курс долара до гривні на рівні 44,69 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 19 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня, в свою чергу, послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на п’ятницю встановлено на рівні 51,27 гривні за один євро, тобто гривня втратила 19 копійок.

За прогнозом директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, у період з 3 по 9 серпня курс долара на міжбанку становитиме 44,6-45,2 грн, а на готівковому ринку – 44,8-45 грн. Курс євро очікується в межах 50,8-51,5 грн на міжбанку та 51-51,5 грн у готівковому сегменті.

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