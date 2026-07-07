Найбільший НПЗ Росії призупинив роботу після української атаки, - Reuters

Омський НПЗ розташований у глибині Сибіру.

Омський нафтопереробний завод (НПЗ) призупинив роботу після української атаки дронами. Про це повідомляє Reuters з посиланням на два джерела.

Зазначається, що Омський НПЗ є найбільшим у Росії. Удар по підприємству було завдано 6 липня підрозділами Сил спеціальних операцій ЗСУ.

В агентстві нагадали, що Омський НПЗ розташований у глибині Сибіру. Ця атака стала однією з найвіддаленіших з початку повномасштабної війни в Україні.

Відео дня

Журналісти зазначили, що зупинка роботи заводу, який є найбільшим виробником бензину в Росії, ймовірно, посилить дефіцит палива по всій країні.

"У результаті удару було пошкоджено об’єкти Омського нафтопереробного заводу. Серед персоналу заводу постраждалих немає", – заявив Анатолій Серішев, повноважний представник російського диктатора Володимира Путіна в Сибіру в Сибірському федеральному окрузі.

За словами джерел, внаслідок удару загорілася й була пошкоджена установка первинної перегонки нафти CDU-10, на частку якої припадає близько 38 % виробничої потужності заводу (24 580 метричних тонн на добу).

Згідно з даними Санкт-Петербурзької міжнародної товарної біржі, з вівторка, 7 липня, Омський НПЗ припинив продаж бензину та дизельного палива на біржі.

Джерела повідомили журналістам, що було зупинено ще одну установку первинної переробки – CDU-11. На її частку припадає 37% виробничої потужності заводу, і вона здатна переробляти 24 000 тонн нафти на добу. Хоча сама установка не постраждала, були пошкоджені деякі з’єднання, необхідні для її роботи.

В агентстві додали, що на Омському НПЗ розташовані дві законсервовані установки первинної переробки – CDU-7 і CDU-8. Кожна з них має виробничу потужність 10 000 тонн.

Джерела зазначили, що у 2024 році Омський НПЗ переробив 22 млн тонн нафти, або близько 440 000 барелів на добу, виробивши 5 млн тонн бензину та 8 млн тонн дизельного палива.

Удар по Омському НПЗ – що відомо

Раніше Генеральний штаб ЗСУ повідомляв, що 6 липня підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ завдали удару по Омському нафтопереробному заводу, який розташований на відстані майже 2 500 км від державного кордону України.

У Генштабі зазначили, що цей НПЗ є найпотужнішим нафтопереробним підприємством у РФ (понад 21 млн тонн на рік) і спеціалізується на випуску широкого спектру палива, мастил та нафтохімічної продукції. Завод має один із найвищих показників глибини переробки нафти в РФ (близько 99 %).

Крім того, НПЗ випускає високооктанові автомобільні бензини (АІ-92, АІ-95, G-Drive 100), дизельне паливо класу "Євро-5", авіаційний керосин (марок ТС-1 та РТ).

На території підприємства було зафіксовано влучання з подальшою пожежею.

Вас також можуть зацікавити новини: