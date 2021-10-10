У мережі вже назвали основну причину авіакатастрофи у РФ.

У Російській Федерації на території Татарстану легкий багатоцільовий двомоторний літак L-410 мензелінського аероклубу міг розбитися в результаті проблеми з двигуном.

Можлива причина, з якої у Росії розбився літак, – відмова одного з двигунів, пише ТАСС з посиланням на відомості президента Татарстану Рустама Мінніханова.

За його словами, перед катастрофою пілоти борту доповіли, що відмовив лівий двигун.

Читайте такожУ Росії розбився гелікоптер ФСБАгентство також дізналося у джерела, що L-410 міг зазнати аварії через перевантаження.

Проблема з двигуном є основною версією катастрофи, повідомив Telegram-канал "112".

Після аварії літака вижили тільки ті парашутисти, які знаходилися у хвостовій частині, поділився інструктор мензелінського аероклубу Олег Шипоров.

У мережі також опублікували нове відео з місця трагедії.

Раніше повідомлялося, що в Татарстані в районі Мензелінська зник з радарів літак L-410, в якому знаходився 21 парашутист та два члени екіпажу. Борт перестав виходити на зв'язок майже відразу після злету.

Потім з'ясувалося, що літак L-410 розбився. В результаті падіння літака загинули 16 осіб, а шість – вижили.

Автор: Екатерина Присяжнюк