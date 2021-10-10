На даний момент відомо, що з 23 осіб сімох знайшли живими.

Чергова авіакатастрофа сталася в Російській Федерації. Розбився літак з парашутистами.

Про це повідомляє російський Інтерфакс.

Інцидент стався в Татарстані в районі Мензелінська. Повітряне судно пропало з радарів, а екіпаж перестав виходити на зв'язок майже відразу після зльоту.

На момент аварії на борту літака перебували 23 людини, з них 21 парашутист та два члени екіпажу.

Читайте такожЛітак з російськими туристами зіткнувся зі зграєю орлів, рухун випустив стовп полум'я (відео)На місці аварії працюють медики та рятувальники. За попередніми даними, сімох осіб витягти з-під уламків літака живими. Їх госпіталізували.

За попередніми даними, загинули 15 осіб, серед них обидва пілоти.

За словами очевидців, літак летів низько над деревами, при цьому ніс був задраний, а хвіст опущений. У якийсь момент він став розвертатися й ще сильніше знижуватися, в результаті впав.

Можливою причиною трагедії могла стати відмова двигуна. При посадці літак врізався в паркан.

Повідомляється, що розбився легкий багатоцільовий двомоторний літак Let L 410 "Turbolet".

Як раніше повідомляв УНІАН, невеликий приватний літак впав на порожню будівлю на околиці Мілана в Італії. В результаті авіакатастрофи всі вісім людей на борту літака загинули.

Автор: Анастасія Горбачова