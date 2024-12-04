Загострення в Сирії: повстанці підійшли до Хами

Захоплення Алеппо стало найбільшим просуванням повстанців за чотири роки.

Сирійські повстанці "Хайят Тахрір аш-Шам" наблизилися до великого міста Хама. Про це повідомили повстанці та військові спостерігачі, передає Reuters.

Повстанці та спостерігачі Сирійської обсерваторії з прав людини заявили, що повстанці захопили села, включно з Маар-Шахур, за кілька миль на північ від міста. В район прибуває підкріплення.

Атака на Хаму посилить тиск на Башара аль-Асада. Місто залишається під контролем його уряду після війни у 2011 році.

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Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран розгляне можливість відправки військ до Сирії, якщо Дамаск попросить, а правитель Росії Володимир Путін закликав припинити "терористичну агресію" в країні.

Reuters зазначає, що захоплення повстанцями міста Алеппо стало найбільшим наступом за багато років.

Лінія фронту була заморожена з 2020 року після того, як Асад відібрав більшу частину країни у повстанців завдяки допомозі Росії та Ірану, а також за підтримки мережі регіональних шиїтських ополченців.

Втім, Росія зосередилася на війні в Україні, а удари Ізраїлю за останні три місяці знищили керівництво "Хезболли", яку підтримує Іран. Повстанці скористатись цим моментом. "Хезболла" заявила, що не планує зараз надсилати свої сили в Сирію.

Джерело серед повстанців повідомило агентству, що билися за межами Хами з підтримуваними Іраном ополченцями, які прибули в Сирію.

Війна у Сирії

Нагадаємо, наприкінці листопада сирійські опозиційні угруповання пішли у масштабний наступ на проурядові сили Сирійської арабської армії у західній частині провінції Алеппо.

В українській розвідці повідомили, що для росіян ситуація у Сирії лише погіршується, їхні сили змушені залишати країну.

У Ірані вже заявили, що готові розглянути можливість введення своїх військ у Сирію, але якщо про це проситиме уряд.

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