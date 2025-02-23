Захід поспіхом вчиться в України війни дронів, - BI

Універсальність дронів робить їх ключовим елементом сучасних бойових дій.

Вторгнення Росії в Україну стало війною, у якій безпілотники відіграють ключову роль, і НАТО враховує цей досвід, прагнучи прискорити свою адаптацію, пише Business Insider.

Безпілотні системи використовуються в цій війні більше, ніж у будь-якому іншому конфлікті в історії. Вони застосовуються для розвідки, спостереження, бомбардувань, мінування та точкових ударів по військам, техніці та об’єктах, таких як окопи, бази та нафтопереробні заводи.

Безпілотники мають різні конструкції та розміри: від комерційних дронів до великих військових моделей. Їхня універсальність робить їх ключовим елементом сучасних бойових дій.

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Один український військовий, який працює з дронами, сказав:

"Те, що ми робимо в Україні, визначатиме війну на наступне десятиліття".

Вивчення війни в Україні

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон зазначив, що одним із головних уроків війни є необхідність більшої автономності. Україна активно розробляє безпілотники зі штучним інтелектом та автономні системи, що спричинило технологічний прорив у цій сфері.

"Масштаб і обсяг, а також те, наскільки швидкий технологічний розвиток відбувався в Україні: це змусило нас усвідомити, що це сфера, куди нам потрібно інвестувати значні кошти", – сказав він.

Минулого місяця Швеція заявила про створення технології зграї дронів, яка дозволяє різним моделям працювати разом. Подібні розробки ведуться і в інших країнах НАТО.

Швеція також активно інвестує в технології боротьби з безпілотниками та озброєні дрони. "Це те, на чому ми зосередилися", – підкреслив Йонсон.

Завдяки новим підходам розробка ройових дронів зайняла менше року замість традиційних п’яти. Швидкість розробок стала можливою завдяки тісній співпраці між військовими, агентствами з оборонних закупівель та іншими органами Швеції.

Швеція приєдналася до НАТО в березні 2024 року, відмовившись від десятиліть нейтралітету через російське вторгнення. Вона входить до числа країн, що перевищують 2% ВВП на оборонні витрати, і її військова стратегія орієнтована на протидію Росії.

Безпілотники як основа майбутньої оборони

Не тільки Швеція робить ставку на безпілотники. Велика Британія та Латвія заснували "коаліцію безпілотників" для закупівлі дронів для України. До неї входять 17 країн, включаючи Францію, Німеччину, Італію та Канаду, а сума підтримки минулого року досягла 1,8 мільярда доларів США.

Латвія, у свою чергу, створює власну "армію безпілотників". Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс заявив, що країна зміцнює можливості дронів на всіх рівнях національних збройних сил.

Він зазначив, що коаліція безпілотників допомагає не лише Україні, а й латвійському оборонному сектору: "Завдяки цій роботі ми суттєво розвиваємо індустрію дронів у Латвії".

В Україні безпілотники стали критично важливими в сучасній війні. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що дрони змінюють спосіб ведення бойових дій, назвавши це одним із ключових уроків війни в Україні.

НАТО використовує безпілотні технології у Балтійському морі для захисту від російських гібридних атак разом із традиційними засобами оборони, такими як кораблі та літаки.

У грудні Рютте закликав країни НАТО готуватися до війни з безпілотниками, підкресливши:

"Українці воюють проти російських зграй безпілотників. Ось до чого нам потрібно бути готовими".

Час діяти

Технології безпілотників швидко розвиваються, і раннє масове виробництво без можливості вдосконалення може призвести до застарівання систем. Однак головне – це створити галузь, здатну до швидкого вдосконалення та масштабування виробництва, а також забезпечити військових належною підготовкою.

Джонсон наголосив, що союзники мають інвестувати в безпілотні технології, оскільки вони вже відіграють критично важливу роль на полі бою в Україні.

Європа значно збільшила витрати на оборону, визнаючи, що це необхідність. Крім загрози з боку Росії, на стратегічні розрахунки впливає й зміна політики США – адміністрація Дональда Трампа скорочує підтримку європейської оборони.

Спрудс зазначив: "Ми маємо інвестувати в нашу оборону вже сьогодні — це означає збільшення фінансування оборони, підвищення нашої стійкості та підтримку України, коли вона бореться за всіх нас".

Дрони на війні в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, українські дрони "Вінчестер" змінили тактику і тепер полюють на солдатів РФ. За даними Forbes, цінність безпілотника з рушницею від першої особи в тому, що він може атакувати не один раз.

Раніше Міністерство оборони України провело демонстраційний показ FPV-дронів на оптоволокні. Українські виробники показали понад 10 моделей різних дронів. Деякі з них здатні нести до 3 кілограмів навантаження.

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