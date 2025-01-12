Цінність безпілотника з рушницею від першої особи в тому, що він може атакувати не один раз.

Україна створила безпілотник "Вінчестер" з рушницями для боротьби з російськими дронами. Однак цілями нових українських fpv-безпілотників тепер стають не тільки на дрони, а й російська піхота, пише аналітик Forbes Девід Акс.

Так, він аналізує одне з нещодавніх відео, на якому один із дронів "Вінчестер" вистежує та підриває російські безпілотники. Як зазначає Акс, під час завдання один з операторів скористався можливістю і атакував російського (або північнокорейського, якщо бій відбувався в Курській області Росії) солдата, який трапився на шляху дрона.

Як зазначає аналітик, наразі важко судити, чи свідчить це про зміну тактики українських безпілотників, але безумовно підкреслює цінність fpv-дронів зі зброєю.

Відео дня

Більшість дронів - це системи одноразового використання, які підривають ціль і самознищуються в процесі. Однак дрон "Вінчестер", оснащений рушницями, - це багаторазова зброя, яка може завдати безліч ударів, перш ніж він самоліквідується або буде збитий.

Водночас, зазначає аналітик, у таких дронів є недолік - рушниці найкраще працюють на близькій відстані через розсіювання їхніх пострілів.

"Щоб застрелити солдата, дрону потрібно підібратися ближче. А на такій відстані він може бути вразливим для власної зброї солдата", - зазначає Акс.

Війна дронів на фронті

Раніше Міністерство оборони України провело демонстраційний показ FPV-дронів на оптоволокні. Українські виробники показали понад 10 моделей різних дронів. Деякі з них здатні нести до 3 кілограм навантаження.

Презентовані дрони перебувають на фінальному етапі кодифікації і вже незабаром їх почнуть постачати на фронт.

Українські розвідники також отримали новітній безпілотний комплекс Hazard, до складу якого входять десять дронів-камікадзе. Конструкція безпілотника створена з композитних матеріалів, що дає змогу залишатися невидимим для ворожих засобів радіоелектронної боротьби.

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