За його словами, з цим доведеться "змиритися".

Країнам Заходу доведеться терпіти агресивні дії Російської Федерації, поки очільник Кремля Володимир Путін буде живий.

Таку думку в інтерв'ю LIGAnet висловив колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер, говорячи про дрейфуючі російські міни в Чорному морі та ракетні атаки РФ по Україні, в ході яких порушується повітряний простір країн Євросоюзу:

"Путін буде продовжувати це робити і надалі. Тож нам доведеться з цим змиритися. Я думаю, що має бути посилення протиповітряного захисту території НАТО і навіть розширення цієї оборони на захід України".

Водночас він наголосив, що немає жодного виправдання тому, що російські ракети та безпілотники можуть "просто прилітати і все нищити". Волкер також додав, що Чорне море треба очистити від мін.

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"Я думаю, що ми будемо рухатись в цьому напрямку. Адміністрація Байдена боялась, вони завжди думали про можливу ескалацію з Росією. Я думаю, що після Байдена цей страх ескалації, пов’язаний зі звичайними справами, ймовірно зменшиться", - сказав Волкер.

Він також впевнений, що новообраний президент США Дональд Трамп буде працювати над зміцненням НАТО. Відповідаючи на запитання, чи вийдуть США з НАТО за Трампа, Волкер відповів: "Однозначно, ні". За його словами, це можна пояснити низкою причин:

"По-перше, НАТО по своїй суті - в інтересах США. По-друге, Трамп може поставити собі в заслугу зміцнення НАТО, бо в 2017 році лише три країни витрачали на оборону 2% ВВП, зараз - 24. Він збирається наполягати на тому, щоб НАТО витрачало більше, зміцнювати НАТО, а не виходити з нього".

Колишній спецпредставник Держдепу зауважив, що немає жодного способу, як президенту самому вивести Сполучені Штати з НАТО. "Це потребуватиме набагато більших і стратегічних зусиль уряду США, включно з Сенатом. Він (Трамп) не має наміру це робити. І я не думаю, що він хоче навіть підіймати цю тему чи йти цим шляхом", - впевнений Волкер.

Плани Трампа

Нагадаємо, що новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп офіційне обійме свою посаду 20 січня.

Раніше він анонсував найбільшу в американській історії операцію з депортації, яка має розпочатися вже в його перший день в Білому домі.

Також він вимагав від ХАМАС звільнення заручників, інакше Штати влаштують "пекло" на Близькому Сході.

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