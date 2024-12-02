Політик вимагає звільнення заручників.

Новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп пригрозив влаштувати "пекло" на Близькому Сході, якщо ХАМАС не звільнить усіх заручників до його вступу на посаду.

Політик написав у своїй соціальній мережі Truth Social, що про жорстоке утримання заручників лише говорять, але не вчиняють ніяких дій. Він закликав негайно звільнити людей, інакше винних покарають "сильніше, ніж будь-кого іншого" за всю історію Сполучених Штатів Америки:

"Якщо заручники не будуть звільнені до 20 січня 2025 року, дати, коли я з гордістю вступлю на посаду Президента Сполучених Штатів, на Близькому Сході і для тих, хто відповідає за ці звірства проти людства, настане пекло, за яке доведеться заплатити".

Заручники ХАМАС

Нагадаємо, 7 жовтня 2023 року бойовики здійснили напад на Ізраїль. Бойові дії на території Сектора Гази досі тривають, попри спроби інших країн укласти мирну угоду.

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У Білому домі днями повідомили, що однією з головних задач Джо Байдена зараз є просування у переговорах про припинення вогню.

Повідомлялося, що у полон ХАМАС потрапили 222 людини, серед яких були як громадяни Ізраїлю, так і іноземці. Частину з них вдалося звільнити в рамках домовленостей.

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