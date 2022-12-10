Правоохоронці назвали зловмисника "психічно неврівноваженим".

Німецька поліція взяла штурмом аптеку в Дрездені, де 40-річний чоловік утримував заручників. Зловмисник отримав серйозні травми, результаті чого помер.

Міністр внутрішніх справ Саксонії Армін Шустер повідомив у Twitter, що загинули дві людини. Пізніше прес-секретар міністра підтвердила BILD, що підозрюваний на ім'я Девід помер, а другою жертвою стала його 62-річна мати, яку він убив.

Відзначається, що затриманий отримав поранення під час перестрілки, коли спецназ пішов на штурм. Ці поранення стали смертельними для зловмисника. При цьому заручники не постраждали.

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Правоохоронці описали загиблого зловмисника як "психічно неврівноваженого".

Захоплення заручників у Дрездені - що відомо

У Дрездені 10 грудня озброєний чоловік увірвався в торговий центр Altmarktgalerie і захопив заручників. Він забарикадувався всередині будівлі. До місця події стягнули боців спецназу.

За даними журналістів, перед захопленням заручників цей же чоловік влаштував погром на радіостанції Дрездена. Він відкрив вогонь по співробітниках. Люди встигли піти в безпечне місце

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